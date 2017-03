Bò tót chết do suy kiệt?

Con bò tót nặng hơn 1 tấn nằm mê man trên xe sau khi bị bắn thuốc mê Con bò tót nặng hơn 1 tấn nằm mê man trên xe sau khi bị bắn thuốc mê



Chi cục Kiểm lâm và các chuyên gia cũng đã xác định đây chính là bò tót Bos gaurus, là loài động vật quý hiếm thuộc nhóm IB



Nhóm ba chuyên gia cứu hộ của Thảo cầm viên Sài Gòn do TS Phan Việt Lâm - giám đốc Thảo cầm viên - dẫn đầu được giao thực hiện việc gây mê, đã bay cấp tốc ra Huế vào sáng 24-7.



Cuộc cứu hộ bắt đầu lúc 9g30 sáng 24-7 kéo dài đến 16g thì khống chế được con bò tót, ước nặng hơn 1,2 tấn; sau đó đưa về trại nuôi voi tại xã Thủy Bằng, TX Hương Thủy.



Theo thông cáo này, việc bắn thuốc gây mê để đưa con bò tót này về trại nuôi sau đó thả về rừng là phương án đã được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế và Tổng cục Lâm nghiệp, Cục Kiểm lâm cùng các chuyên gia chọn.

Nhưng về đến nơi thì phát hiện con vật yếu dần, các chuyên gia đã tiến hành cấp cứu hồi sức, nhưng đến 17g thì con bò chết. Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên - Huế đã mời Công an TX Hương Thủy và Chi cục Thú y Thừa Thiên - Huế cùng các chuyên gia lập hội đồng khám nghiệm để xác định nguyên nhân con bò tót bị chết. Theo kết luận của hội đồng này, nguyên nhân được xác định là do con bò tót thuộc loài vật hoang dã, rất mẫn cảm với các nhiễu loạn môi trường sống, bị lạc đàn, nhiều ngày phải sống trong sinh cảnh hoàn toàn không phù hợp nên đã suy kiệt rất nghiêm trọng.



Đặc biệt, bò tót là loài rất háo nước, khả năng nhịn nước rất kém, nhất là các con trưởng thành có trọng lượng cơ thể lớn như con bò tót này. Trong khi đó, khu vực sân bay thiếu nguồn nước, nhiệt độ ngoài trời cao, thời tiết trong thời điểm cứu hộ rất hanh khô, bêtông sân bay hấp thu nhiệt khiến khu vực sân bay càng nóng nhiều hơn; thiếu thức ăn lại bị truy đuổi, không được nghỉ ngơi, bò tót bị stress nghiêm trọng do tiếng ồn của động cơ và có nhiều người hiếu kỳ đứng xem xung quanh hàng rào sân bay, nên khả năng suy kiệt của con vật càng nghiêm trọng hơn.



Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên - Huế cho biết sau khi khám nghiệm xong, xác bò tót được tiêu hủy ngay tại chỗ. Mật bò tót tiêu hủy bằng phương pháp đập nát. Thịt, da, xương, nội tạng… được xử lý hóa chất chôn tại chỗ và cử lực lượng canh gác hiện trường ít nhất 5 ngày để tránh bị đào trộm.



Phần sọ giao cho Trường đại học Khoa học Huế để làm mẫu vật bảo tàng thiên nhiên. Ngoài ra, Chi cục Thú y đã lấy các mẫu bệnh phẩm và mẫu vật để bảo quản phục vụ cho công tác nghiên cứu.







Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên Huế cho rằng việc cứu hộ bò tót đã được các chuyên gia lựa chọn phương án tối ưu nhất, nhưng vì nhiều lý do khách quan và bản thân sức khỏe con vật nên công tác cứu hộ lần này không như mong đợi.