Bộ trưởng Bộ Công an khen thưởng phá án vụ bắt cóc tống tiền 1 tỷ đồng

Sáng 23/10/2012, được sự ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Trần Trọng Lượng – Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát PCTP đã công bố Thư khen và Quyết định khen thưởng của Thượng tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng BCA đối với những tập thể có thành tích xuất sắc, góp phần khám phá thành công vụ án bắt cóc, tống tiền xảy ra tại TP Thái Nguyên ngày 03/10/2012 vừa qua.

Các đơn vị có thành tích xuất sắc được khen thưởng bao gồm: Cục C45, C51; Phòng PC45 Công an tỉnh Thái Nguyên, Phòng PC45 và Công an Phường Vệ An thuộc CA tỉnh Bắc Ninh; Phòng PC67, CA huyện Gia Lâm, CA quận Long Biên, Công an huyện Từ Liêm thuộc CA TP Hà Nội mỗi đơn vị 10 triệu đồng.

Đây là một vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng.Các đối tượng ngang nhiên sử dụng ô tô bắt cóc cháu Ngô Thế Tâm học sinh lớp 11 ngay giữa ban ngày nhằm mục đích đòi số tiền chuộc 1 tỷ đồng, dọa sẽ móc mắt cháu Tâm rồi đưa sang Trung Quốc.

Tuy nhiên, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ ngày 05/10/2012, các trinh sát Cục Cảnh sát hình sự phối hợp nhịp nhàng với Công an tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội và một số cục nghiệp vụ đã triển khai lực lượng bao vây tại các điạ điểm mà đối tượng ẩn nấp, tấn công, giải cứu an toàn con tin, bắt 11 đối tượng, thu giữ 1 súng bắn điện, 2 dao điện, 4 bình xịt hơi cay, 2 gậy dùi cui dạng bấm cùng nhiều tang vật khác.

Đặc biệt đây là vụ bắt cóc do một băng nhóm tội phạm gây ra, chúng rất khôn ngoan, xảo quyệt, chia ra làm nhiều nhóm do tên Nguyễn Văn Phước, 31 tuổi, ở Gia lâm - Hà Nội cầm đầu chỉ huy, nhóm này không được biết nhóm kia ở đâu, làm gì, mỗi nhóm có một nhiệm vụ riêng nhằm đánh lạc hướng của cơ quan điều tra và thực hiện theo hợp đồng với đối tượng Đinh Quốc Tính, 32 tuổi ở huyện Lương Sơn - Hoà Bình.

Việc bắt giữ các đối tượng, giải cứu thành công và an toàn cho con tin trong một thời gian ngắn thể hiện tinh thần quyết tâm tấn công tội phạm của các cán bộ chiến sỹ tham gia chuyên án, thể hiện sự mưu trí, dũng cảm, tinh thông, vận dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng tham gia.

Theo Khả Vân (Dân trí)