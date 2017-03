Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang: Không để tội phạm gia tăng, lộng hành

Báo cáo Bộ Công an cho hay: Trong đợt cao điểm này, công an cả nước đã điều tra, khám phá 7.442 vụ phạm pháp hình sự, bắt và xử lý trên 10.000 đối tượng. Tỉ lệ điều tra án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 85%, góp phần kiềm chế, làm giảm 2,8% số vụ phạm pháp hình sự so với tết trước. Công an cũng đã triệt phá trên 1.000 băng nhóm tội phạm các loại, băng nhóm “xã hội đen”. Với các vụ vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, công an đã phát hiện, bắt giữ 4.815 vụ, thu hồi cho Nhà nước gần 1.100 tỉ đồng. Cũng trong thời gian tết, công an phát hiện 502 vụ, bắt giữ 625 đối tượng, thu 7.839 kg pháo, 3.384 quả pháo, 193 bánh pháo.

Về công tác sắp tới, Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu công an các đơn vị, địa phương chủ động nắm tình hình, tập trung lực lượng triển khai có hiệu quả các kế hoạch, phương án bảo đảm ANTT trên từng địa bàn; giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh, không để bị động, bất ngờ. “Đặc biệt, cần tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh, trấn áp tội phạm, không để tội phạm gia tăng, không để tội phạm lộng hành. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các chuyên án, vụ án hình sự, kinh tế, tham nhũng, ma túy lớn; phối hợp với các tổ chức quốc tế điều tra các loại tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm trong người Việt Nam ở nước ngoài” - Bộ trưởng Quang nhấn mạnh.

ÁI NHÂN