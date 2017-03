Bộ trưởng Công an: Sớm xử lý vụ Nguyễn Đức Nghĩa

Trong thư, đại tướng Lê Hồng Anh viết: “Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng do tính chất dã man và xảo quyệt của thủ phạm. Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết đấu tranh chống tội phạm, chỉ sau gần 24 tiếng đồng hồ, các đồng chí đã bắt giữ được đối tượng gây án, làm ổn định tình hình dư luận trong quần chúng nhân dân”.

Bộ trưởng Bộ Công an cho biết: “Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng các cán bộ, chiến sỹ Công an TP.Hà Nội đã tham gia phát hiện, điều tra, khám phá vụ án. Tôi đề nghị các đồng chí tiếp tục khẩn trương điều tra, củng cố hồ sơ, tài liệu chứng cứ để sớm đưa đối tượng xử lý trước pháp luật. Tôi tin tưởng rằng các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy thành tích, lập nhiều chiến công xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm vì sự bình yên của Thủ đô”.



Theo P.H (VTC)