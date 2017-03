Bộ trưởng Y tế: 'Chúng tôi hết sức đau xót, khổ tâm'

“Không chỉ có mỗi ngành y tế mà có lẽ phải cả xã hội tập trung lên án những hành động thiếu đạo đức nghề nghiệp, đạo đức con người”, bà Tiến phát biểu tại Phiên họp tổ của đoàn đại biểu TP HCM bàn về kinh tế, xã hội sáng 24/10.



“Chúng tôi hết sức đau xót, khổ tâm, day dứt và đang tìm nhiều giải pháp với các chuyên gia về vấn đề này, cũng mong hệ thống truyền thông giúp cái tốt nâng lên và hết sức nghiêm khắc với cái xấu. Chúng tôi cũng biết rằng người dân than phiền về thái độ và chúng tôi cũng chứng kiến điều đó”, bà Tiến nói thêm.



Bộ trưởng Y tế cho hay, hiện Bộ đã ra một loạt văn bản, chỉ thị, tập huấn 6.000 người đến cán bộ tuyến huyện. Bộ cũng đang tìm mọi giải pháp kể cả giáo dục, cơ chế tài chính và pháp luật. Tuy nhiên, nữ Bộ trưởng cho rằng, để cải thiện tình hình thì không thể trong một sớm một chiều và cả xã hội phải đồng lòng xây dựng đạo đức xã hội nói chung, đạo đức với ngành y tế nói riêng.







Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu tại phiên họp tổ sáng 24/10. Ảnh: Nguyễn Hưng.



Trong khi đó, vụ bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường phi tang xác bệnh nhân đang tiếp tục gióng lên hồi chuông báo động về y đức sau các vụ bức xúc dư luận thời gian qua. Nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ sự phẫn nộ trước y đức của bác sĩ này cũng như yêu cầu làm sáng tỏ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước. "Không thể nào lại có hành vi vô nhân tính như thế trong ngành y. Tôi sẽ đưa vụ việc này ra nghị trường Quốc hội", Đại biểu đoàn Hà Nội, Bùi Thị An, nhấn mạnh.Với tư cách là người trong ngành, đại biểu Nguyễn Phạm Ý Nhi (Giám đốc Bệnh viện Xanh Pôn) cũng nhìn nhận, sự việc xảy ra là điều rất xấu đối với ngành y và khiến bà cảm thấy đau xót. “Sự việc này là quá khủng khiếp vì bên cạnh việc thực hiện không đúng quy trình chuyên môn nó còn liên quan tới vấn đề đạo đức nghề nghiệp”, bà Nhi nói.Khi vụ việc trên được thông tin trên báo chí, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đang đi công tác ở nước ngoài.Theo lời khai của bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường tại cơ quan công an, sáng 19/10 chị Huyền đến Thẩm mỹ viện Cát Tường do ông ta làm chủ ở số 45 đường Giải Phóng để hút mỡ bụng và nâng ngực. Sau nhiều phẫu thuật, đến 16h cùng ngày, thiếu phụ 39 tuổi nặng 49 kg thấy chóng mặt, người tím tái, sùi bọt mép và tử vong. Tối hôm đó, ông Tường cùng nhân viên bảo vệ bê nạn nhân ra ôtô chở đến cầu Thanh Trì vứt xuống sông Hồng để phi tang.Ông Tường là bác sĩ ngoại khoa tại Bệnh viện Bạch Mai, mở cơ sở thẩm mỹ Cát Tường được khoảng 6 tháng. Cơ sở chưa được Sở Y tế cấp phép thực hiện các dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ.Phiên họp tổ của đoàn đại biểu TP HCM sáng 24/10 sôi động bởi sự xuất hiện của rất đông phóng viên báo chí. Mục tiêu là phát ngôn của nữ Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến sau vụ việc thẩm mỹ viện Cát Tường vừa qua.Tuy nhiên, trái với kỳ vọng của báo chí, trong giờ giải lao, bà Tiến nhiều lần từ chối và yêu cầu các phóng viên “gửi câu hỏi bằng giấy”. Lý do được nữ Bộ trưởng này đưa ra là trước đây khi bà trả lời phỏng vấn trực tiếp, câu trả lời của bà một đằng nhưng báo chí đăng một nẻo.“Tôi sẽ trả lời các câu hỏi vào ngày mai”, Bộ trưởng Tiến trả lời sau khi nhận được gần chục tờ giấy ghi câu hỏi của các phóng viên các báo.