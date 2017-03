Bộ Y tế có công điện chủ động ứng phó bão số 6

Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc Bộ, triển khai ngay các công việc: theo dõi sát diễn biễn của bão số 6; có kế hoạch chủ động trong công tác phòng, chống, phát huy phương châm 4 tại chỗ, ứng phó kịp thời, chính xác, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa, bão, sạt lở đất, lũ quét, lũ ống gây ra.



Sở Y tế các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai ngay các phương án bảo vệ; hỗ trợ hoặc di dời cơ sở y tế, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bệnh nhân, cán bộ y tế tại các vùng núi, vùng sông, suối có nguy cơ bị sạt lở đất, lũ quét, lũ ống do mưa, bão gây ra; lên kế hoạch chủ động sơ tán cơ sở y tế ở những vùng thấp, vùng trũng, vùng có nguy cơ bị ngập úng.



Mặt khác, Sở Y tế các tỉnh, thành phố phối hợp với các sở, ban, ngành tại các địa phương chủ động đối phó với tính huống bị mưa lũ chia cắt dài ngày; hướng dẫn nhân dân dự trữ lương thực, thực phẩm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phương pháp xử lý nguồn nước bị ô nhiễm, thực hiện nếp sống vệ sinh để phòng ngừa bệnh truyền nhiễm, dịch bệnh phát sinh; khi có lệnh của cấp có thẩm quyền, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tổ chức di dời, sơ tán dân cư ra khỏi vùng nguy hiểm.



Ở những khu vực chưa có điều kiện tổ chức di dời phải sẵn sàng các phương án giảm thiểu thiên tai, đảm bảo an toàn cho người và tài sản. Chủ động sẵn sàng nguồn nhân lực, vật tư, cơ số thuốc đáp ứng cao nhất cho công tác phòng chống lụt bão. Tổ chức trực ban, trực cấp cứu, sẵn sàng thu dung, cấp cứu nạn nhân bị ảnh hưởng do mưa, bão, sạt lở đất, lũ quét, lũ ống gây ra. Các đội cấp cứu cơ động luôn được đặt trong trạng thái sẵn sàng ứng cứu khi có lệnh.



Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế đảm bảo sẵn sàng cơ số thuốc, hóa chất, thiết bị, phương tiện; phân công các đội y tế cơ động ứng trực, hỗ trợ kịp thời các địa phương khắc phục hậu quả do mưa, bão, ngập úng, sạt lở đất, lũ quét, lũ ống gây ra.



Bộ Y tế yêu cầu các Sở Y tế, các đơn vị trực thuộc báo cáo nhanh số lượng trang thiết bị, cơ số thuốc, hóa chất dự trữ tại địa phương, đơn vị và thường xuyên tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả triển khai công tác đối phó với mưa, bão, sạt lở đất, lũ quét, lũ ống về Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiệt hại và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Y tế./.





Theo Nguyễn Quốc Trị (TTXVN)