Bóc gỡ đường dây buôn bán 75 bánh heroin

Theo đó, CQĐT đề nghị truy tố 16 bị can với nhiều hành vi phạm tội như: Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; giết người; mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; không tố giác tội phạm.

Theo kết luận điều tra, ngày 28-8-2008, Nguyễn Phương Nga cùng đồng bọn đi từ Sơn La về đến trạm soát vé huyện Chương Mỹ (Hà Nội) thì bị tổ công tác của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy kiểm tra xe ôtô, phát hiện thu giữ 3 bánh heroin giấu trong xe.

Qua đấu tranh khai thác CQĐT đã dần làm sáng tỏ đường dây với nhiều đối tượng cộm cán - là những mắt xích của một đường dây mua bán ma túy lớn với nguồn cung cấp chủ yếu từ Sơn La về Hà Nội.

Các đối tượng hầu hết liên lạc qua điện thoại trao đổi mua bán, thay đổi vị trí giao hàng thường xuyên nhằm che mắt lực lượng công an. Theo kết luận điều tra, Nguyễn Phương Nga - kẻ chủ mưu đã mua bán gần 55 bánh heroin cho các mắt xích khác trong đường dây lớn này. Nga thường liên lạc với Bàn Văn Long (SN 1973, trú tại xã Chiềng Yên, huyện Mộc Châu, Sơn La) để mua ma tuý của nhiều đối tượng tại bản Co Tang (xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu).

Trong đường dây này, vì biết trước án của mình nếu bị bắt giữ nên các đối tượng đặc biệt manh động và liều lĩnh. Khi hẹn gặp để trao đổi mua bán heroin, các đối tượng đều mang dao, kiếm thậm chí cả “hàng nóng” như súng, lựu đạn,… để chống trả quyết liệt khi phát hiện thấy lực lượng công an.

Ngày 31-10-2008, Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã phối hợp với Công an tỉnh Sơn La thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nhà ở của Sồng A Đùa (SN 1984) và bắt khẩn cấp đối với Sồng A Chồng (SN 1985) ở bản Co Tang những mắt xích lớn trong đường dây cung cấp heroin cho Nga. Khi tổ công tác thực hiện nhiệm vụ thì Sồng A Chồng còn ở trên rẫy.

Phát hiện thấy lực lượng công an (lúc đó các chiến sỹ đang đưa anh trai Chồng là Sồng A Chớ lên xe ôtô), Chồng liền rút súng AK có sẵn trong người vừa chạy vừa “xả” cả băng đạn về phía xe ôtô của các chiến sỹ công an với ý định giải cứu Chớ. Hết đạn, Chồng tiếp tục chạy về nhà lấy tiếp 30 viên đạn chạy đuổi theo đoàn xe của công an quyết “tử chiến”.

Đến Quốc lộ 6, biết không thể làm gì hơn, Chồng mới quay lại tìm cách bỏ trốn lên rừng. Không thể để đối tượng nguy hiểm này lẩn trốn, ngày 13-1-2009, Công an tỉnh Sơn La phối hợp bắt giữ Sồng A Chồng - trong lúc đối tượng này vẫn giữ bên mình khẩu súng AK với nguyên một băng đạn.

Nhưng chính bản thân “bà trùm” Nguyễn Phương Nga không thể ngờ chính các đối tượng trong đường dây này cũng tìm cách “quỵt” tiền của Nga vì lợi nhuận. Trước đây, Nguyễn Đức Văn (SN 1971, trú tại Trần Phú, Ngô Quyền, Hải Phòng) đã từng giả vờ trả lại hàng (4 bánh heroin) cho Nga, nói là hàng không đạt chất lượng, nhưng thực chất đã lấy heroin và thay lõi bằng bột sắn.

Sáng 15-8-2008, một “mắt xích” khác trong đường dây này là Trần Thị Lan Hương (SN 1977, trú tại Đội Cấn, phường Liễu Giai, Hà Nội) gọi điện cho Nga đặt mua 3 bánh heroin. Nga nói còn 4 bánh mua luôn thì bán. Do không có đủ tiền mua 4 bánh heroin này và sợ Nga không bán nợ, nên Hương đã bàn với Linh (đã chết, không xác định rõ danh tính) tìm cách chiếm đoạt số hàng trên.

Cả 2 bàn bạc thống nhất kế hoạch là sẽ cướp hàng ở đầu cầu Lạc Trung vì địa bàn này Linh thông thuộc và vắng người qua lại. Đúng hẹn, Hương dẫn Nga đến đầu cầu Lạc Trung thì Hương giả vờ bấm máy điện thoại di động vào máy Nga, trong khi Nga đang lúi húi bỏ điện thoại trong túi ra xem thì Linh bất chợt lao ra, gí dao vào cổ, đe dọa và cướp túi heroin trên bỏ chạy. Trong lúc đó, Hương cũng tìm cách “biến mất” một cách an toàn.

Xác định đây là một vụ án lớn, liên quan đến nhiều đối tượng nên CQĐT đã phải tốn khá nhiều công sức và thời gian điều tra rõ các vụ án liên quan đến đường dây quy mô này. Tổng số heroin mà các đối tượng trong đường dây này mua bán lên đến 75 bánh. Riêng Nguyễn Phương Nga đã mua bán tới 65 bánh heroin.

