Bóc gỡ đường dây ma túy xuyên biên giới

Trước đó, Công an huyện Lộc Bình bắt quả tang Lộc Văn Bé đang vận chuyển 20 triệu đồng tiền Việt Nam và 907.640 nhân dân tệ (tương đương gần 3 tỉ VNĐ). Bé khai đây là tiền do mua bán ma túy mà có. Qua khai thác mở rộng, công an bắt khẩn cấp Nông Văn Tỉnh và Lộc Văn Cường là mắt xích trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Họ khai nhận đã vận chuyển 10 bánh ma túy sang Trung Quốc bán lấy số tiền trên.

KP