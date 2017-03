Bóc gỡ hai đường dây ma túy xuyên Việt

Cường thường xuyên cho đàn em ra Hải Phòng mua ma túy tổng hợp vận chuyển bằng đường hàng không về TP.HCM giao cho Nguyễn Khắc Minh (ngụ quận 1, TP.HCM) bán trong các vũ trường.

Trong số khách hàng của Cường có Đỗ Văn Thu (ngụ phường 4, quận 3) là mối bán sỉ “hàng đá” cho các quán bar. Năm 2009, Thu từng bị Công an quận 3 bắt nhưng không truy tố được vì không đủ chứng cứ. Sau đó, Thu tiếp tục diều hành mạng lưới tiêu thụ ma túy trên địa bàn TP.HCM. Đầu mối cung cấp ma túy cho Thu chủ yếu từ Cường và một nguồn khác từ Campuchia.

Ngày 13-11-2011, ban chuyên án phối hợp Công an quận 3 bắt Thu tại chung cư Ngô Gia Tự (quận 10). Khám xét khẩn cấp nơi ở của Thu, ban chuyên án thu được 75 viên ma túy tổng hợp, 20 bịch ma túy đá và nhiều dụng cụ khác. Cùng ngày, Minh cũng bị bắt khi đang mang 120 viên ma túy loại táo hồng bán cho khách tại đường Vườn Chuối (quận 3).

Nguyễn Khắc Minh bị trinh sát C47B bắt quả tang bán “hàng đá” trong các vũ trường. (Ảnh do cơ quan điều tra cung cấp)

Từ lời khai của Minh và Thu, ban chuyên án bắt khẩn cấp Cường. Khám xét nơi ở của Cường, trinh sát thu giữ 100 g “hàng đá”, 15 kg hóa chất để điều chế ma túy tổng hợp, một số hóa chất và một khẩu K54, năm viên đạn cùng nhiều tài liệu hướng dẫn điều chế ma túy. Đấu tranh với Cường, ban chuyên án bắt thêm Trương Nguyên Vũ (ngụ Bình Thạnh) cũng là một đại lý chuyên bán ma túy cho vũ trường, quán bar, thu giữ 300 viên ma túy tổng hợp.

l Một đường dây ma túy xuyên Việt do Nguyễn Hiền Nam (ngụ quận 10) điều hành đã lọt vào tầm ngắm của các trinh sát C47B và chuyên án triệt phá được xác lập.

Nam sử dụng người thân của mình là Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Cảnh Chiến (con của Hạnh), Hà Thúc Chang và Lê Đình Tấn mua ma túy từ Lào vận chuyển về phân phối tại khu vực Vinh, Quảng Bình và TP.HCM.

Khi C47B đang thực hiện chuyên án thì ngày 18-8-2011, công an và biên phòng Hà Tĩnh bắt được Hạnh và Chiến đang vận chuyển 5,4 kg ma túy “hàng đá”. Từ đó, C47B xin ý kiến lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát đề nghị phối hợp Công an tỉnh Hà Tĩnh để điều tra chuyên án. Từ lời khai của Hạnh, ngày 21-11, ban chuyên án phối hợp với công an các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và TP.HCM bắt, khám xét khẩn cấp Nam, Cheng và Tấn.

Tang vật thu giữ tại nhà của Nam gồm một gói bột trắng, nhiều viên nén, gần 800 triệu đồng, 2.500 USD và 2.500 euro. Ban chuyên án đang điều tra mở rộng các đối tượng cung cấp ma túy cho Hạnh tại Lào.

ÁI NHÂN