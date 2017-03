“Bốc hơi” 106 tấn titan tịch thu

(Lô hàng trên do UBND tỉnh Bình Định ra quyết định tịch thu của Công ty CP An Trường An (Bình Định) và giao cho Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) xử lý. Khi đưa ra bán đấu giá, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Vận tải An Thy (TP.HCM) đã trúng thầu với giá hơn 527 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi công ty này chuyển trả đủ tiền, đến kho nhận hàng thì thiếu 106 tấn (tương đương gần 130 triệu đồng).

Cũng theo ông Lê Công Tâm, hiện Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh đang thương lượng để trả lại số tiền bị thiếu hàng cho Công ty An Thy. Cơ quan QLTT cũng đang làm rõ nguyên nhân. Trong khi đó, trao đổi với PV, một lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Bình Định nói hiện chưa nghe báo cáo sự việc trên. PV đã nhiều liên lạc với ông Nguyễn Văn Hóa, Chi cục trưởng Chi cục QLTT Bình Định, nhưng ông này không nghe máy.

TẤN LỘC