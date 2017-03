Bới đá tìm xác phu vàng

Vụ lở đất ở núi Ma (xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) vào đêm 5-11 kinh hoàng đến nỗi những người may mắn thoát chết nhanh chóng đi thẳng về quê nhà, không dám quay lại.

Theo ông Huỳnh Tấn Sâm, Bí thư Huyện ủy Bắc Trà My, đây là vụ lở núi “chưa từng thấy” ở Quảng Nam. Ngoài 13 người bị đất đá chôn vùi chưa biết chính xác số người chết, một người bị thương nặng hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Quảng Nam chưa thể nói được.

Đêm kinh hoàng ở núi Ma

Ông Thanh, một trong bảy người thoát chết, kể lại đêm đó vùng núi Ma đen như mực. Mưa như trút nước kéo dài trước đó ba, bốn ngày liền. Mọi người co ro trong ba lán trại, không một ai dám bước chân ra ngoài vì khí rừng lạnh buốt da. “Đến hơn 10 giờ đêm, khi mọi người đang nằm ngủ thì nghe một tiếng ầm như bom nổ trên đỉnh núi. Tất cả hoảng loạn bỏ chạy ra ngoài nhưng khối đất đá ập xuống nhanh như chớp đã vùi lấp nhiều người”.

Hiện trường nơi núi lở.

Ông Thanh nói: “May là đá núi đã không rơi trực diện vào lán trại của tôi mà chỉ đè lên lán và đẩy chúng tôi lăn xuống vực nhỏ bên cạnh. Bảy anh em tôi, người thì bị đè ngang cổ, người thì chôn hai chân không thể nhấc lên được. Trong bóng tối mịt mùng, chúng tôi khóc lóc, gọi nhau í ới. Một người đi rừng đã kéo tôi lên khỏi vực. Sau đó, anh ta và tôi chạy thục mạng trong đêm theo đường mòn ra huyện cầu cứu”.

Ông Sâm cho biết rạng sáng 6-11, hai người lấm lem bùn đất lọ mọ đến trụ sở UBND huyện báo tin núi Ma bị lở và vài chục người đang bị chôn vùi. Ngay sau khi nghe tin, lãnh đạo huyện yêu cầu dừng tất cả công việc để dồn lực lượng vào việc tìm kiếm, cứu nạn. Tuy nhiên, do địa hình chia cắt nên đến gần chiều lực lượng cứu hộ của huyện mới tiếp cận được hiện trường và cứu thoát được sáu người. Hai xe ủi loại lớn đã được điều động để san mặt đường dẫn vào khu vực sạt lở. Hàng trăm chiến sĩ công an, quân đội tỉnh Quảng Nam và lực lượng tại chỗ của huyện Bắc Trà My được tăng cường phục vụ cho việc đào xới đất đá tìm người bị nạn.

Tìm kiếm trong khó khăn

Sáng 7-11, không khí tang thương bao trùm khu vực núi Ma. Bên bờ vực sâu, tiếng người khóc than, gọi nhau đau đớn. Bên vệ đường dẫn vào lán trại người bị nạn có những chiếc quan tài chờ sẵn, khói nhang bay nghi ngút. Xác một nạn nhân vừa được tìm thấy đêm hôm trước đã được tẩn liệm nhưng chưa thể đưa về nhà vì đường quá hiểm trở.

Từ mờ sương, ông Lê Phước Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo lực lượng quân đội địa phương cố gắng đào bới quanh ba lán trại. Cả buổi sáng, bằng nhiều biện pháp như dùng nước xối đất, lật các tảng đá lớn nhưng lực lượng chỉ tìm được xác nạn nhân Trương Thị Oanh, người xã Tam Thái, huyện Núi Thành.

Lực lượng quân đội đang đào bới đất đá để tìm kiếm xác các nạn nhân.

Càng về chiều mưa rừng như thác đổ, việc tìm kiếm diễn ra khẩn trương với cả ngàn khối đất xới tung. Ông Nguyễn Đức Hải, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, cũng băng lũ đến nơi lở núi để động viên, thăm hỏi thân nhân người chết.

Ông Vũ Lệnh Lâm, quê huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa, thân nhân của những người bị núi vùi chưa tìm thấy xác, đau đớn kể rằng họ đều là bà con họ hàng với ông. Khi nghe tin dữ báo về, tất cả người thân, cả nhà chết lặng. Cả dòng họ rối ren, người mất con la ó, khóc than như điên loạn. Còn ông Lâm liền nhảy xe đò lần theo địa chỉ đến tận núi Ma.

Cả ngày ông Lâm cứ lẩn thẩn quanh đống đất đá đổ nát rồi ngồi bệt xuống khóc ngất, kêu trời. “Quê nghèo, không biết làm gì kiếm sống, anh em mới khăn gói dìu nhau vào đây. Nghề đãi vàng sa khoáng nơi rừng thiêng nước độc cực khổ nhưng cũng phải làm. Đã vào đây là biết gian truân, nguy hiểm nhưng không ai bỏ về nhà vì biết lấy gì nuôi vợ con” - ông mếu máo.

Tương tự hoàn cảnh bi đát như người thân ông Lâm, anh Trương Văn Nam (xã Tam Thái, huyện Núi Thành, Quảng Nam) cũng có bốn người thân chết trong núi lở. Ông Nam ngồi khóc bên cạnh xác chị vừa tìm được và kể: “Vợ chồng chị tôi khó khăn nên bỏ con cái ở quê lên đây lập nghiệp. Mới hôm qua chị Oanh điện thoại về bảo đầu tháng sau sẽ về nhà dự đám giỗ người thân. Ai ngờ...”.

Đến chiều 7-11, lực lượng tìm kiếm đã tìm được ba thi thể. Theo ông Nguyễn Thành Vân, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, công tác tìm kiếm hết sức khó khăn do khu vực núi Ma đang mưa lớn cùng hơn 10.000 m³ đất đá đổ xuống bất ngờ nên không thể xác định được vị trí nạn nhân bị chôn vùi.

HỮU KHÁ