Bơi đi mua rượu, một người chết đuối

Sáng 23-7, Công an xã Phổ Thạnh (Đức Phổ, Quảng Ngãi), cho biết đã bàn giao thi thể ngư dân Thái Lý Thức (SN 1992, ngụ xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ) cho gia đình đưa về mai táng.



Anh Thức đi bạn trên tàu cá của ông Phan Văn Tiến ở xã Phổ Thạnh, Đức Phổ. Chiều 22-7, tàu xuất bến ra khơi nhưng do cửa biển Sa Huỳnh bị bồi lấp nên phải neo đậu, chờ thủy triều lên. Anh Thức rời tàu bơi vào bờ mua rượu rồi bơi trở lại tàu thì bị đuối nước.



Nghe tiếng kêu cứu, nhiều ngư dân vội bơi đến cứu hộ, nhưng không kịp. Mãi đến 18 giờ chiều cùng ngày mới tìm thấy thi thể anh Thức.



Nhận được tin báo, Công an huyện Đức Phổ và Công an xã Phổ Thạnh đến hiện trường điều tra vụ việc.

Theo Tr. Thy (NLĐO)