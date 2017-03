Bốn cán bộ quản lý thị trường Long An giải trình chuyện đánh bạc

Ba cán bộ phải giải trình gồm các ông Huỳnh Văn Hữu, Nguyễn Văn Sang, Đặng Trường Chinh.

Trước đó Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An và Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Long An đã làm việc với ông Nguyễn Văn Tâm, Đội trưởng Đội 5 (phụ trách địa bàn Thạnh Hóa, Tân Thạnh), để xác minh, làm rõ về những chuyến đưa bà Trần Thị Thúy Liễu (vợ nhà báo Lê Hoàng Hùng, nạn nhân bị đốt chết) sang Campuchia đánh bạc.

T.PHÚC