Bợn, cặn nổi lềnh bềnh trong chai sữa đậu nành của Tân Hiệp Phát

Chiều ngày 27-2, ông Nguyễn Văn Thông, 63 tuổi bán quán nước giải khát tại ấp 2, xã Mỹ An (Thủ Thừa, Long An) đã gọi điện đến Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Long An để phản ánh tình trạng nói trên.





Các chai nước đóng cặn hiện đang được ông Thông giữ tại nhà

Trao đổi với Pháp Luật Tp.HCM, ông Thông cho biết đã bán sản phẩm của công ty nói trên hơn 6 năm nay. Hiện nay, trong 4 chai sữa đậu nành nói trên mà ông nhận từ một đại lý tại Tp. Tân An, có 3 chai đã nhận trước tết và 1 chai mới nhận cách đây 3 ngày.

“Sau khi đem các chai nước ngọt để lên kệ, do phát hiện các chai nước ngọt đóng cợn bên trong nên tôi đã gọi điện liên hệ với Công ty thì được trả lời sẽ ghi nhận và xem xét giải quyết. Tuy nhiên, đến nay đã qua nhiều ngày vẫn chưa thấy người của Công ty đến. Tôi chỉ muốn lên tiếng để cơ quan chức năng can thiệp, yêu cầu Công ty có trách nhiệm với sản phẩm của mình, chứ không có yêu cầu bồi thường gì cả”, ông Thông nói. Ông Thông cũng khẳng định chưa hề khui nắp các chai nước nói trên.



Một chai sữa bị bợn, cặn sền sệt

Theo quan sát bằng mắt thường của chúng tôi, trong 4 chai sữa này (loại chai sành, thể tích thực 240 ml) có 3 chai bị bợn cặn màu vàng sền sệt và đóng cặn dưới đáy chai, 1 chai không có nước và bị đóng cặn dưới đáy. Căn cứ theo ngày sản xuất và hạn dùng in trên 4 chai này cho thấy các sản phẩm vẫn chưa hết hạn dùng (1 chai hạn dùng đến 29-7-2015, một chai đến ngày 6-9-2015 và 2 chai đến ngày 24-10-2015).

Ông Ngô Văn Rượi, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Long An cho biết đã nhận được phản ánh của người dân về trường hợp nói trên.

“Tôi đã hướng dẫn người dân viết đơn gửi đến hội, nếu cần thiết tôi sẽ liên hệ với đại diện Công ty xuống tận nhà để thương lượng giải quyết”, ông Rượi cho biết.