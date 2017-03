Bốn con hổ sống trên một chiếc Camry

Khoảng 1 giờ sáng 4-9, trên quốc lộ 8A (thuộc địa phận xã Đức Lâm, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh), lực lượng Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (PC49) - Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ xe ô tô con Camry 2.4 mang BKS 37V-1171 chạy với tốc độ cao theo hướng huyện miền núi Hương Sơn xuống quốc lộ 1A, vận chuyển trái phép hổ và tê tê (con trút).

Hai đối tượng ngồi trên xe là Bùi Văn Mười (xã Viên Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) và Hồ Sỹ Hạnh (xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An). Khám xét xe, công an phát hiện, thu giữ tang vật bốn con hổ con (nhốt trong hộp lồng nhựa) với tổng trọng lượng 21,5 kg và 119 con tê tê tổng trọng lượng 424 kg.

Trong bốn con hổ con, con lớn nhất nặng 11 kg, ba con còn lại mỗi con 3,5 kg. Đồng thời, công an thu giữ tang vật trên xe con gồm sáu bộ biển số giả trong đó có hai biển xe công màu xanh mang đầu số 80B, số còn lại mang đầu số tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nội.

Tang vật thu giữ tại hiện trường. Ảnh: CTV

Khi dừng xe, Hạnh và Mười chống trả rồi định vứt xe cùng tang vật để chạy trốn, tuy nhiên lực lượng công an đã kịp khống chế, bắt giữ. Hạnh cùng Mười không xuất trình được giấy tờ gì về số hổ và tê tê trên.

Tại cơ quan Công an tỉnh Hà Tĩnh, Hạnh và Mười khai: Số hàng trên vận chuyển thuê từ thị trấn Sơn Tây (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) về Nghệ An rồi đưa ra Hà Nội tiêu thụ. Trên từng chặng đường đi sẽ ráp biển số giả vào xe để qua mặt cơ quan chức năng.

Đại úy Đặng Quang Niềm, Phó Trưởng phòng PC49, Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết: “Từ nguồn tin báo của quần chúng nhân nhân, Phòng PC49 liền triển khai lực lượng, mật phục và theo dõi nhiều ngày mới đón bắt được hai đối tượng Bùi Văn Mười và Hồ Sỹ Hạnh khi chúng vận chuyển hổ và tê tê trong đêm tối, trời mưa to. Đây là vụ bắt vận chuyển hổ trái phép có số lượng cá thể lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Hà Tĩnh”.

Chiều 4-9, Phòng PC49, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bàn giao số tang vật cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh để tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.

Ông Hoàng Quốc Huấn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh, cho biết: “Tang vật bốn con hổ con vẫn chưa xác định nguồn gốc xuất xứ từ đâu. Hiện cả bốn con đang được cán bộ chi cục kiểm lâm chăm sóc, thuần dưỡng vừa để xác định nguồn gốc phục vụ điều tra. Sau đó chúng tôi sẽ chuyển giao bốn con hổ trên cho một trung tâm cứu hộ động vật hoang dã để họ tiếp tục nuôi, chăm sóc làm quen với môi trường sống tự nhiên, sau đó sẽ thả về rừng. Số tang vật tê tê cũng chưa xác định được nguồn gốc và hầu hết đã quá ươn yếu, do vậy sẽ lập hội đồng để đấu giá bán tê tê. Hai đối tượng Bùi Văn Mười và Hồ Sỹ Hạnh cùng chiếc xe ô tô con Camry đang bị tạm giữ tại cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh để tiếp tục lấy lời khai”.

Từ đầu năm 2012 đến nay, tại Nghệ An và Hà Tĩnh đã bắt được ba vụ vận chuyển cá thể hổ.

ĐẮC LAM