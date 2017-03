Bốn kiểm lâm bị tấn công

Bốn cán bộ của hạt do anh Trần Đức Lợi làm đội trưởng mai phục bắt lâm tặc vận chuyển gỗ trái phép ở khu vực cầu Cận (xã Thanh Hương, Thanh Chương). Khi bị phát hiện, nhóm người này dùng hai xe máy đâm thẳng vào ba kiểm lâm viên là Nguyễn Đình Đông, Lâm Văn Hà và Lê Thanh Bình làm cả ba người bị thương. Còn anh Lợi bị nhóm khoảng bảy người dùng dao chém nhiều nhát bất tỉnh và cướp khẩu súng K59 trên tay anh.

Người dân báo với xã và hạt kiểm lâm đưa bốn cán bộ kiểm lâm đi cấp cứu. Do bị thương nặng, mất nhiều máu, anh Lợi đã được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Nghệ An cấp cứu.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An đang phối hợp cùng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Thanh Chương điều tra, truy bắt thủ phạm.