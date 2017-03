Bốn lực lượng phối hợp giữ vững an ninh trật tự

Đại tá Ngô Minh Châu, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, đã nhận định như trên trong buổi họp tổng kết công tác phối hợp bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội giữa công an - Bộ Tư lệnh - Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng - Sở Cảnh sát PCCC trên địa bàn TP.HCM.

Theo báo cáo, năm 2013, tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn TP được giữ vững. Tuy nhiên, vẫn tiềm ẩn phức tạp. Tội phạm xảy ra 6.218 vụ phạm pháp hình sự, làm chết 133 người, bị thương 758 người, thiệt hại tài sản khoảng 90 tỉ đồng... Cháy, nổ xảy ra 598 vụ cháy (tăng bốn vụ so cùng kỳ năm ngoái) làm 13 người chết và 24 người bị thương, thiệt hại hơn 80 tỉ đồng.

Trong năm 2013, bốn lực lượng trên đã trao đổi gần 5.500 tin về an ninh trật tự, trật tự xã hội. Qua tuyên truyền vận động, quần chúng đã cung cấp cho cơ quan công an gần 35.000 tin liên quan đến an ninh trật tự, giúp cơ quan công an xác minh làm rõ gần 5.000 vụ việc, bắt giữ gần 7.500 đối tượng, thu hồi hơn 16 tỉ đồng.

ÁI NHÂN