Bốn thuyền viên Việt nhảy xuống kênh đào Panama: “Bốc hơi” ở sân bay Nội Bài

Tuy nhiên, sau khi làm thủ tục nhập cảnh, bốn thuyền viên dường như “bốc hơi”, không một cơ quan báo chí nào tiếp cận được với các thuyền viên.

Bốn thuyền viên này đều cùng quê Nghệ An và cùng lao động xuất khẩu trên một tàu cá của Đài Loan, gồm: Lê Đức Chính (22 tuổi), Đào Ngọc Trung (27 tuổi), Trần Văn Dương (21 tuổi), Hồ Thanh Tùng (30 tuổi). Trong đó, anh Trung và anh Dương làm thủ tục đi xuất khẩu lao động qua Công ty Servico Hà Nội, còn anh Chính và anh Tùng do Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Thương mại VCCI - TSC (thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam) đưa đi. Chiều cùng ngày, đại diện hai công ty này cho biết đã cử người ra đón các thuyền viên này tại sân bay Nội Bài, đồng thời từ chối cung cấp các thông tin liên quan với lý do chưa nắm được thông tin cụ thể vì sao các thuyền viên này lại nhảy khỏi tàu cá Đài Loan.

TRỌNG PHÚ