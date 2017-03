Bốn vụ tai nạn, hai người chết, 16 người bị thương

Theo người dân chứng kiến, xe tải 74K-7171 do anh Trương Ngọc Lâm (trú Nghệ An) điều khiển đâm vào đuôi xe tải 37N-4411 do anh Trần Hữu Hoàng (Nghệ An) điều khiển. Xe tải 37N-4411 lật xuống ruộng, anh Hoàng và phụ xe bị thương nặng. Chưa hết, xe tải 74K-7171 tiếp tục đâm trực diện xe tải 37B-029.15 do anh Đặng Văn Thắng (Nghệ An) điều khiển chạy hướng ngược lại. Lâm và Thắng chết tại chỗ. Hai phụ xế bị thương. Cả ba xe bị hư hỏng nặng.

Khoảng 16 giờ 15 ngày 20-1, trên QL1A đoạn qua ấp Cửu Hòa, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành (Tiền Giang) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm ba người nhập viện và hai xe máy cháy trơ khung.

Tại hiện trường, hai chiếc xe máy đối đầu chồng lên nhau bốc cháy dữ dội. Một người đàn ông đi xe máy bị thương nặng do lửa cháy bén vào người và một người phụ nữ cùng em bé khoảng 10 tuổi đi trên chiếc xe máy kia bị thương (chưa xác định được danh tính cả ba người). Người dân đã đưa những người bị nạn đi cấp cứu. Lực lượng CSGT đang tìm hiểu nguyên nhân vụ việc.

Lúc 17 giờ ngày 20-1, BV Đa khoa Kon Tum tiếp nhận chín người bị thương nặng từ hai vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum). Vụ thứ nhất, chị Y H’Nhũnh (ngụ xã Chư H’reng, TP Kon Tum) chở người em bằng xe máy đã gây tai nạn với A Vôn (ngụ phường Thống Nhất, TP Kon Tum). Hiện cả ba người đang rất nguy kịch. Cùng thời điểm, tại đường Nguyễn Huệ - Nguyễn Văn Trỗi đã xảy ra vụ tai nạn giữa hai xe máy khiến năm người đi trên hai xe bị thương nặng.

Đ.LAM - AT - N.LINH