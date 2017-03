Bồng dân chạy lũ

Mưa to từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh tăng cường, từ ngày 14 đến 16-11, các tỉnh Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to. Vùng Thừa Thiên-Huế, Quảng Ngãi lượng mưa: 400-600 mm. Một số nơi mưa lớn như Tà Lương (Thừa Thiên-Huế): 605 mm, Trà My (Quảng Nam): 681 mm, Trà Bồng (Quảng Ngãi): 859 mm. Lũ trên các sông tiếp tục lên cao. Hôm nay (17-11), nước sông Hương, sông Vu Gia, sông Thu Bồn, sông Trà Bồng, sông Trà Khúc đều trên báo động 3. H.VÂN