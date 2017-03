BS chấn thương chỉnh hình lại đi nâng ngực!

“Bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường chuyên ngành là chấn thương - chỉnh hình, không có chuyên môn phẫu thuật thẩm mỹ. BV Bạch Mai cũng chưa có trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ. Hiện BV đã tạm đình chỉ công tác BS Tường để phục vụ điều tra” - sáng 23-10, PGS-TS Đỗ Doãn Lợi, Phó Giám đốc BV Bạch Mai (Hà Nội), thông tin. Theo BS Lợi, BS Tường không thông báo với lãnh đạo BV về việc mở thẩm mỹ viện. Ngày 21-10, BS Tường vẫn đến BV làm việc bình thường.

Muốn nâng ngực phải vào BV

Chiều cùng ngày, BS Nguyễn Việt Cường, Chánh Thanh tra Sở Y tế TP Hà Nội, cho biết thêm: Thẩm mỹ viện Cát Tường chỉ được cấp giấy phép kinh doanh chứ không được cấp phép phẫu thuật thẩm mỹ. “Do cơ sở này không có giấy phép phẫu thuật thẩm mỹ nên chúng tôi chưa tiến hành kiểm tra” - ông Cường nói.

Cũng theo ông Cường, tất cả thẩm mỹ viện đều không được cấp phép hoạt động đại phẫu như hút mỡ bụng, hút mỡ chi, nâng ngực… Trong hai năm 2011 và 2012, Sở Y tế TP Hà Nội đã xử phạt 14 cơ sở thẩm mỹ hành nghề không phép và sai phép với số tiền phạt gần 800 triệu đồng. “Hành động của BS Tường không chỉ trái với đạo đức nghề nghiệp, đạo đức xã hội mà còn vi phạm pháp luật nghiêm trọng” - ông Cường nhấn mạnh.

Trong ngôi nhà của chị Huyền tại 34 Hàng Thiếc, người thân vẫn đang mong ngóng tung tích nạn nhân. Ảnh: T.PHÚ

BS Cao Ngọc Bích, Phó Chủ tịch Hội Phẫu thuật thẩm mỹ TP.HCM, cũng khẳng định: Phòng khám thẩm mỹ chỉ được khám, tư vấn và phẫu thuật thẩm mỹ bằng gây tê đơn giản như cắt mắt, tạo mí, nâng mũi, xăm… “Chỉ có BV mới được thực hiện căng da mặt, hút mỡ, nâng ngực”.

Nạn nhân tai biến do gây mê?

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nổi tiếng ở khu vực phía Nam (đề nghị không nêu tên) cho rằng phải chờ giám định pháp y mới có thể xác định chính xác nguyên nhân tử vong của chị Lê Thị Thanh Huyền. Nhưng với những triệu chứng co giật, sùi bọt mép, đầu tiên có thể nghĩ đến việc tai biến do thuốc mê, bởi đây là triệu chứng do thiếu ôxy não. Bệnh nhân tím tái và tử vong chắc chắn là do xử lý không đúng, bởi bác sĩ phẫu thuật không có chuyên môn về gây mê và hồi sức. Bác sĩ vừa gây mê vừa phẫu thuật lại càng không thể chấp nhận được.

“Ngoài ra, cũng có thể nghĩ bệnh nhân tử vong do tắc mạch - dấu hiệu là bệnh nhân khó thở và đau. Đã có hai trường hợp hút mỡ bụng (mỡ phải đánh lỏng ra để hút), mỡ vào lòng mạch chạy qua làm tắc mạch phổi. Rất may hai ca này làm ở một BV lớn nên cấp cứu kịp thời và bệnh nhân đã qua khỏi. Khi xảy ra sự cố tắc mạch, ngoài việc hỗ trợ hô hấp, vận mạch thì bắt buộc phải chụp CT toàn bộ cơ thể để xem bị tắc chỗ nào” - vị bác sĩ này nói.

BS Cao Ngọc Bích cho biết thêm: Trong phẫu thuật thẩm mỹ, nguy hiểm nhất là sốc thuốc gây mê-tê vì có thể gây chết người, tiếp theo là thuyên tắc mạch do mỡ, sau đó là chảy máu và nhiễm trùng. Tuy nhiên, trong hút, cấy mỡ ngoài thuyên tắc mạch, nếu bác sĩ thao tác không thành thạo thì hút mỡ sẽ gây tổn thương thủng ổ bụng, khi bơm mỡ vào vú sẽ chọc thủng màng phổi gây rối loạn hô hấp và tử vong.

Vẫn chưa tìm thấy thi thể nạn nhân Thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) - Công an TP Hà Nội, đến cuối giờ chiều qua (23-10) thi thể nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền vẫn chưa được tìm thấy. Sáng cùng ngày, người nhà chị Huyền nhận được tin báo có thi thể một phụ nữ trôi trên sông Hồng tại khu vực bến đò Hồng Vân (Thường Tín, Hà Nội). Người nhà đã tức tốc đến đó nhưng sau nhiều giờ tìm kiếm thi thể nạn nhân vẫn bặt vô âm tín. Bên cạnh việc tìm kiếm thi thể nạn nhân dọc theo dòng chảy sông Hồng, Công an TP Hà Nội cũng tích cực tìm kiếm những vực cát, hố sâu dưới lòng sông để đề phòng xác nạn nhân có thể bị kẹt tại vị trí nào đó. Trong khi đó, tại cơ quan điều tra, bảo vệ Đào Quang Khánh (17 tuổi, người cùng Tường quăng nạn nhân xuống sông) rất bình tĩnh trả lời về quá trình phi tang xác nạn nhân Huyền đêm 19-10. Khánh cho biết cách đây hơn một tháng được nhận vào làm bảo vệ với mức lương thử việc 3 triệu đồng/tháng. Đêm 19-10, BS Tường bảo Khánh lái xe Lead chạy theo ô tô của Tường để đưa một khách hàng của trung tâm đến BV. Đến giữa cầu Thanh Trì, Tường và Khánh mang xác chị Huyền vứt xuống sông. Sau đó, Tường bảo Khánh đưa xe máy Lead, điện thoại, túi xách, giấy tờ tùy thân của chị Huyền đến bỏ tại đường Cổ Linh, thuộc phường Thạch Bàn để dựng hiện trường giả. Xong việc, Tường hứa sẽ tăng lương cho Khánh lên 8 triệu đồng. Hôm sau, Khánh vẫn đến thẩm mỹ viện làm việc bình thường cho đến khi bị bắt. T.PHÚ - ND Có ba loại hình thẩm mỹ. Thứ nhất là phòng khám thẩm mỹ. Nơi này chỉ được khám, tư vấn và phẫu thuật thẩm mỹ bằng gây tê nhưng chỉ làm gây tê đơn giản như cắt mắt, tạo mí, nâng mũi, xăm… Nhưng nếu gây tê để hút mở bụng, ngực là không được. Thứ hai BV chuyên khoa thẩm mỹ. Loại hình này được lưu trú bệnh nhân ban đêm 24 giờ, được gây mê nhưng không phải được tất cả. Trong BV chuyên khoa thẩm mỹ có các BV ban ngày. Đây là mô hình BV đang thí điểm của Bộ Y tế, tức không cho phép bệnh nhân lưu trú lại. Loại hình BV trong ngày không cấm phẫu thuật làm ngực, hút mỡ bụng, thu nhỏ ngực nhưng cấm gây mê. Cuối cùng là các khoa Phẫu thuật thẩm mỹ trong BV đa khoa nhưng không phải khoa nào cũng giống nhau, tùy BV mà Sở Y tế cho phép. BS CAO NGỌC BÍCH,

Phó Chủ tịch Hội Phẫu thuật thẩm mỹ TP.HCM

HUY HÀ - DUY TÍNH