BS Hoàng Công Lương bị thu hồi chứng chỉ hành nghề

BS Hoàng Công Lương đã bị Sở Y tế tỉnh Hòa Bình thu hồi chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh. Hiện BS Lương vẫn đến Bệnh viện (BV) đa khoa tỉnh Hòa Bình làm việc nhưng không trực tiếp điều trị.

BS Hoàng Công Tình, BV Đa khoa Hòa Bình, xác nhận cách đây một tuần, vào ngày 18-7, Sở Y tế tỉnh Hòa Bình đã ban hành quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh với BS Lương.

Cụ thể, quyết định thu hồi được ông Trần Quang Khánh, Giám đốc Sở Y tế Hòa Bình, ký ban hành với lý do: BS Hoàng Công Lương đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự tại Quyết định số 07/PC45 ngày 14-11-2017 của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình về việc thay đổi quyết định khởi tố bị can về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiệm trọng.

Trao đổi với PV, BS Hoàng Công Tình cho biết thêm Sở Y tế tỉnh Hòa Bình tạm thu hồi chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh của BS Lương bởi theo quy định thì khi BS Lương bị khởi tố, Sở Y tế sẽ tạm thu hồi chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh.



Quyết định điều chuyển công tác BS Hoàng Công Lương của BV đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Căn cứ vào quyết định này, ban giám đốc BV đa khoa tỉnh Hòa Bình cũng đã có điều động công việc với BS Lương. Cụ thể, với trình độ chuyên môn là bác sĩ chuyên khoa 1, BS Lương được chuyển công tác từ Đơn nguyên Thận nhân tạo thuộc khoa Hồi sức tích cực sang làm việc tại phòng Công nghệ thông tin kể từ ngày 23-7.



“Lương và các khoản khác của ông Hoàng Công Lương được hưởng theo quy định hiện hành của Nhà nước” - BS Tình cho hay.

Được biết kể từ khi vụ án chạy thận khiến tám người chết xảy ra tại BV đa khoa tỉnh Hòa Bình vào tháng 5-2017, BS Lương vẫn làm việc bình thường tại BV. Đây là lần đầu tiên BS Lương bị thu hồi chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh.