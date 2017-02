Bức xúc vì xe buýt từ chối chở người khuyết tật

Ngày 12-2, trên mạng xã hội Youtube xuất hiện một clip với nội dung xe buýt mang biển số 92B-008.69 tuyến Đà Nẵng-Hội An từ chối chở một người khuyết tật đi xe lăn đang chờ xe tại trạm dừng.

Hình ảnh trong clip cho thấy, khi người khuyết tật ngồi xe lăn được một phụ nữ chuẩn bị đẩy lên xe buýt thì bị tài xế và nhân viên xe từ chối chở. Trong khi đó, xe buýt vẫn nhận chở khách với nhiều hàng hóa cồng kềnh.



Dù đã xếp hàng và chờ ở trạm dừng, nhưng người khuyết tật này vẫn bị tài xế từ chối chở. Ảnh: Cắt từ Clip.

Sự việc xe buýt từ chối chở người khuyết tật khiến nhiều người dân hết sức bức xúc vì cho rằng, tài xế và nhân viên xe buýt đã phân biệt đối xử với người khuyết tật.



Trao đổi qua điện thoại với Pháp Luật TP.HCM, ông Đặng Nam Sơn, Giám đốc Trung tâm điều hành đèn tín hiệu giao thông và vận tải công cộng, Sở GTVT TP Đà Nẵng, cho biết sau khi tiếp nhận nội dung trên, Sở đã yêu cầu đơn vị vận hành làm tường trình sự việc. “Sau khi có tường trình cụ thể chúng tôi sẽ có hướng xử lý và thông báo cụ thể”, ông Sơn nói.



Sự việc tài xế từ chối chở người khuyết tật khiến nhiều người hết sức bức xúc. Ảnh: cắt từ clip.



Cũng theo ông Sơn, hiện xe buýt tuyến Đà Nẵng-Hội An đang được vận hành bởi Công ty cồ phần xe khách và dịch vụ thương mại (DVTM) Đà Nẵng và Hợp tác xã vận tải thủy bộ và khách du lịch Hội An. Tuyến này có trên 10 chiếc xe đón trả khách. Xe mang biển số 43 thì thuộc Đà Nẵng còn biển số 92 là thuộc Hội An.



Ông Sơn cho biết thêm, TP Đà Nẵng có hai hệ thống xe buýt là xe buýt mới có trợ giá và xe buýt không trợ giá. Trong đó, xe buýt mới có trợ giá thì có chỗ dành cho người khuyết tật. Xe không trợ giá thì xe có, xe không có chỗ cho người khuyết tật. Trong trường hợp trên, nếu không phục vụ được hành khách thì lái hoặc phụ xe phải giải thích bằng thái độ đúng mực, lịch sự.

(Nguồn clip: Youtube)