Bùng phát băng nhóm tội phạm chưa thành niên

Những con số Theo báo cáo mới đây của tỉnh Bạc Liêu từ năm 2012 và những tháng đầu năm 2013, tình hình phạm tội lứa tuổi vị thành niên không chỉ tăng về số vụ mà báo động mức độ nguy hiểm. Với gần 50 vụ thì có tới trên 80 trẻ em vi phạm pháp luật… Tương tự như vậy, tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, tổng kết sáu tháng đầu năm cho thấy số vụ do người chưa thành niên gây ra có mức độ rất nghiêm trọng. Trong năm vụ đối tượng vị thành niên phạm tội thì có hai vụ cố ý gây thương tích, hai vụ trộm cắp tài sản và một vụ gây rối trật tự công cộng. Ở các vụ ẩu đả, đánh người gây thương tích cả hai bên đều sử dụng hung khí như dao, mã tấu, gậy gộc… mức độ vi phạm hết sức phức tạp. Vụ án chấn động Tháng 8-2012, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt Phan Văn Quang (xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), kẻ dùng liềm cắt cổ tài xế taxi. Quang khai một lần đi bán điện thoại cho anh L. Anh L. bảo: “Chiếc điện thoại rách này thì ai mua!”. Cho rằng mình bị sỉ nhục nên Quang đã vạch kế hoạch sát hại anh L. Vụ án chấn động năm 2011: Đào Thị Thu Hương (tức My “sói”), sinh năm 1996, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội và các đối tượng Trịnh Thăng Long (chồng My “sói”), Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Đức Hoàng phạm các tội hiếp dâm, hiếp dâm trẻ em và cướp tài sản. Do cần tiền tiêu xài, My “sói” và các đối tượng trên đã lợi dụng qua chat trên Internet để lừa các em gái đưa vào nhà nghỉ đánh đập, hiếp dâm tập thể và cướp tài sản.