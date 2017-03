Bùng phát khai thác san hô tại thắng cảnh Xuân Đài

Theo ông Kiên, từ đầu năm đến nay đã bắt giữ hơn 40 trường hợp, xử phạt hành chính gần 350 triệu đồng. Được biết, Xuân Đài đang được xem xét để đề nghị công nhận là một trong những vịnh đẹp của thế giới.

Chiều cùng ngày, tại lễ ra quân kiểm tra, xử lý các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, UBND tỉnh Nghệ An đã công bố quyết định thành lập hai đoàn kiểm tra liên ngành. Thời gian qua, báo Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh chủ mỏ khai thác thiếc lậu huyện Tân Kỳ và Quỳ Hợp (Nghệ An) gây ô nhiễm, tra tấn người làm công dã man và tình trạng người dân “móc ruột” Khu dự trữ sinh quyển Tây Nghệ An tìm vàng. Trước đó, sau vụ sập mỏ đá lèn Cờ (ngày 1-4) làm 18 người chết, tỉnh đã lập đoàn kiểm tra liên ngành tổng kiểm tra các mỏ đá nhưng đến nay vẫn chưa có kết luận.

T.LỘC - ĐẮC LAM