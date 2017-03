Bùng phát nạn chặt rừng dương ven biển Bình Định

Trước đó, các lực lượng chức năng xã Cát Chánh (huyện Phù Cát) đã phát hiện ba phụ nữ trên đang chặt hạ 10 cây dương nên bắt giữ, giao cho hạt kiểm lâm huyện.

Cũng theo Hạt Kiểm lâm huyện Phù Cát, gần đây nạn phá rừng phòng hộ ven biển bùng phát ở địa phương này. Do giá than củi tăng cao nên hàng trăm gia đình kéo nhau đi chặt cây dương mang về hầm than để bán. Các nhóm người này chia nhau vừa chặt phá rừng vừa canh gác, khi có lực lượng chức năng sẽ gọi điện thoại báo cho nhau để tẩu tán tang vật. Hiện hàng ngàn cây dương trồng hàng chục năm nay đã bị chặt, nhiều khu rừng ven biển bị xóa trắng.

T.LỘC