Buộc những người giữ xe cam kết không tái phạm

Ngày 25-7, Trung tá Lê Đức Thuận - Trưởng Công an phường Bến Nghé (quận 1, TP.HCM) cho biết công an phường phối hợp với Cảnh sát hình sự quận 1 vừa đưa Danh Thị Kim Hòa (ngụ Bình Thạnh) và Văn Đình Nguyên (ngụ quận 3) về công an phường xử lý vì có hành vi thu tiền của khách đậu xe trên tuyến Lê Văn Hưu.

Theo Trung tá Thuận, công an phường đã phối hợp với cảnh sát hình sự quận lập hồ sơ 21 người hoạt động môi giới làm thủ tục xuất cảnh đi Mỹ, gây mất an ninh trên đường Lê Văn Hưu, trong đó có ông Trương Bá Điểu (ngụ quận 1). Công an đã triệu tập ông Điểu lên làm việc và ông này thừa nhận khi làm môi giới, ông có nhận giữ xe ô tô cho một số người có nhu cầu. Công an phường đã lập biên bản, yêu cầu ông Điểu cam kết không tái diễn tình trạng trên.

Ông Thuận khẳng định những người làm môi giới dẫn khách vào các văn phòng luật sư, các điểm làm thủ tục xuất cảnh đi Mỹ trên tuyến Lê Văn Hưu chỉ ăn theo việc giữ xe ô tô chứ không phải là băng nhóm bảo kê theo kiểu xã hội đen. “Nếu người dân nào đậu xe ô tô ở tuyến đường Lê Văn Hưu theo đúng quy định ngày chẵn, lẻ mà bị ai đó làm khó dễ nhằm thu tiền bến bãi thì báo ngay cho công an phường theo số điện thoại (08) 38298927 để công an xử lý về hành vi cưỡng đoạt tài sản” - ông Thuận nói.

Trước đó, Pháp Luật TP.HCM có bài phản ánh một số người đã tự thu “phí” giữ ô tô trên đường Lê Văn Hưu từ 20.000 đến 30.000 đồng tùy loại xe, thời gian đậu xe…

ÁI NHÂN