Buộc trung tá công an trả lại 1 tỉ đồng

Ông LTT, ngụ TP Mỹ Tho, Tiền Giang có đơn gửi Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự phía Nam - C45B cùng một số cơ quan chức năng, tố cáo trung tá Phạm Công Thành, đội trưởng Đội 4, C45B, đã lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt của ông 1 tỉ đồng.

Bị nhiều người tố cáo

Ông T. cho biết: Thông qua một người bạn, ông tiếp xúc với trung tá Thành vài lần tại quán cà phê. Thành cho biết đang có dự án khai thác cát ở tỉnh Quảng Bình, đề nghị ông T. góp vốn 1 tỉ đồng, sẽ được hưởng 20% lợi nhuận.

Cuối năm 2008, ông T. cầm 1 tỉ đồng đưa trực tiếp cho Thành, có người bạn của hai người ký tên làm chứng, ông Thành cũng viết biên nhận rõ ràng. Sau một thời gian dài, ông T. không thấy được chia tiền lời nên gọi điện thắc mắc. Tuy nhiên, ông Thành cố tình lảng tránh hoặc đáp trả thô tục qua điện thoại (ông T. đã ghi âm lại).

Ngoài ra, ông Thành còn bị ba giám đốc công ty tư nhân khác có trụ sở ở TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai), TP Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) và quận Bình Thạnh (TP.HCM) cùng một cá nhân ở TP.HCM tố cáo. Nội dung: Ông Thành câu kết với Vũ Đình Hồng và Nguyễn Bá Sơn (là tổng giám đốc, phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Saphia Quốc tế) lừa đảo, chiếm đoạt của họ trên 20 tỉ đồng thông qua việc góp vốn vào dự án khai thác cát ở hai tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Bình.

Biên nhận viết tay của trung tá Thành nhận của ông LTT 1 tỉ đồng. Ảnh: T.PHÚC

Nhận hoa hồng tiền tỉ

Sau khi tiếp nhận các đơn thư tố cáo, ngày 28-9-2012, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm giao Thanh tra Tổng cục xác minh. Đến ngày 8-1-2013, cơ quan này có kết luận thanh tra nêu rõ: Việc góp vốn của các cá nhân vào những dự án khai thác cát vừa nêu là giao dịch kinh tế, không trái quy định pháp luật. Nếu không giải quyết được tranh chấp, các bên có quyền khởi kiện ra tòa dân sự.

Riêng trung tá Phạm Công Thành có sai phạm: Việc môi giới nhận hoa hồng đã trái với điều 12 những điều đảng viên không được làm, vi phạm quy định của ngành công an. Cụ thể, sau khi môi giới giúp Vũ Đình Hồng nhận từ các cá nhân góp vốn trên 20 tỉ đồng và 110.000 USD (trong đó Thành nhận giùm Vũ Đình Hồng 2,35 tỉ đồng và 100.000 USD), Thành còn nhận của hai cá nhân góp vốn 1 tỉ đồng gọi là công giới thiệu.

Kết luận thanh tra còn xác định: Không có hợp đồng nào chứng tỏ Thành đã góp vốn vào dự án khai thác cát ở tỉnh Quảng Bình. Do vậy, Thành buộc phải hoàn trả cho ông T. số tiền 1 tỉ đồng.

Dẫn giải tội phạm rồi bắt tay làm ăn

Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm cho biết: Năm 2008, PC46 Công an TP.HCM thụ lý vụ án làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức, trong đó Vũ Đình Hồng là đối tượng chính. Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Công an TP.HCM, Bộ Công an giao Phòng 4/C45B phụ trách và ông Thành được phân công nghiên cứu hồ sơ. Ông Thành có trách nhiệm phối hợp áp giải Hồng ra Hà Nội để nhận dạng tội phạm.

Sau khi Phòng 9/C45 rút hồ sơ tiếp tục điều tra vụ án, Thành không còn có tên trong danh sách điều tra viên. Ngày 27-2-2009, C45 ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Vũ Đình Hồng về hành vi làm giả con dấu của Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ. Tuy nhiên, ngày 15-9-2009, VKSND Tối cao lại ra quyết định đình chỉ vụ án với lý do hành vi phạm tội của Hồng ít nghiêm trọng, hậu quả có mức độ.

Kết luận thanh tra cũng xác định giai đoạn 2008-2009, trong thời gian chờ thụ lý vụ án, ông Thành đã bắt tay với Hồng môi giới làm ăn. Ban đầu Thành giới thiệu em gái của mình và một người bạn góp vốn với Hồng vào dự án khai thác cát ở tỉnh Quảng Ngãi. Tiếp đó, giới thiệu bốn cá nhân là giám đốc doanh nghiệp, nhà đầu tư ở một số tỉnh, thành. Việc này dẫn đến hậu quả các công dân tố cáo vượt cấp, gây ảnh hưởng lớn đến uy tín của ngành công an.

Từ những sai phạm trên, Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm yêu cầu C45 tổ chức kiểm điểm, có hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với trung tá Thành.

Trích đoạn băng ghi âm cuộc trao đổi giữa ông LTT với trung tá Thành: . Ông LTT: A lô, anh Thành hả? Em T. nè anh Thành ơi. Bây giờ em hỏi thăm cái tiền của em giờ sao rồi anh Thành? + Ông Thành: Nói đúng ra, mày hùn với tao mày mất luôn… nhưng mà mày kẹt… tao thấy tội nghiệp mày, mày sợ vợ con này kia, tao thì… đ.m. đã lỡ mất, mất hơn 1 tỉ cũng là cái gì. Thì tao đã nói với thằng P… thông cảm một thời gian tao sẽ gửi lại, chứ mày đừng có nói rằng đ.m…cái đó là tao phải trả cho mày… … . Ông LTT: Hồi đó thật sự em nói là em chỉ đưa cho anh thôi. Anh nói là vài tháng anh sẽ đưa cho em được mấy tỉ, còn giờ hai năm mấy rồi… + Ông Thành: …Tao giải thích cho mày nghe, bao giờ xuất khẩu cát được đúng không? Lời mới được chia… Mày đừng nói cái kiểu đ.m… tao mượn tiền của mày. Chẳng qua mày với thằng P. nói: “Anh ơi cho tụi em hùn với”, thì tao mới cho mày hùn vô chứ đ.m… tao làm đéo gì mà đi mượn cái tiền của mày…

TÂM PHÚC