Buộc xuất cảnh 4 người nước ngoài vi phạm pháp luật VN

Theo tin từ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an TP HCM, ngày 10/1 cho biết: Phòng Quản lý xuất nhập cảnh vừa phối hợp với Cục A25, Bộ Công an và Công an quận Bình Thạnh, làm việc với Giám đốc Công ty TNHH Sài Thành có địa chỉ tại số 64/12 Bình Lợi phường 13, quận Bình Thạnh để làm rõ việc 3 người Nhật và một người Malaysia nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích du lịch, nhưng lại quay phim làm quảng cáo cho Công ty Honda Việt Nam.

Được biết 4 người mang quốc tịch nước ngoài trên hợp tác với Công ty TNHH Take có địa chỉ kinh doanh tại số 180 đường Nguyễn Văn Thủ, phường Đa kao, quận 1, TP HCM để thực hiện quảng cáo. Do vậy, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với Cục A25 mời 4 người nước ngoài và Giám đốc Công ty Take đến để làm rõ.

Đồng thời, yêu cầu 4 người mang quốc tịch nước ngoài này xuất cảnh trong thời gian sớm nhất và xử phạt hành chính đối với 4 người này về hành vi nhập cảnh trái mục đích



Theo CAND