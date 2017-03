Buổi tối định mệnh của nữ sinh giỏi văn, xinh xắn

Phiên xét xử hành vi đâm chết người của Trần Thu Trang (16 tuổi) vừa được mở tại TAND Hà Nội. Bố mẹ, anh và em trai, cô hiệu trưởng trường cấp 2 cùng nhiều người thân của bị cáo đến chật kín phòng xử.Khán phòng đông người nhưng trật tự trong cái nóng ngột ngạt của mùa hè. Bị cáo mím chặt môi, thi thoảng ngoảnh lại nhìn người thân rồi nhanh chóng quay lên rơm rớm nước mắt. Mái tóc cột cao, gương mặt xinh xắn, nhìn Trang giống hotgirl hơn là bị cáo sắp phải đối mặt với bản án giết người.



Phía dưới, cha mẹ Trang trông lam lũ, khắc khổ. Họ ngồi hàng ghế đầu, thỉnh thoảng khẽ gọi con quay xuống.Suốt phiên xử, bị cáo 16 tuổi trả lời rành rọt các câu hỏi của HĐXX. Đúng một năm trước, Trang đã gây ra cái chết của Nguyễn Thị Kim Ngân (17 tuổi, huyện Gia Lâm, Hà Nội).







Trần Thu Trang trong phiên sơ thẩm ngày 26/6. Ảnh: Việt Dũng. Trần Thu Trang trong phiên sơ thẩm ngày 26/6. Ảnh: Việt Dũng.



Bị cáo khai, án mạng bắt nguồn từ mâu thuẫn với bạn học Nguyễn Ngọc Anh (17 tuổi, cùng xã). Ngọc Anh cho rằng Trang “cướp” bạn trai của mình, trong khi sự thật là cậu này thích Trang nhưng cô không đáp lại vì muốn chuyên tâm học hành.Chuyện hiểu nhầm không được giải quyết khiến hai nữ sinh đã xô xát với nhau ở trường. Khi Ngân (chị họ của Ngọc Anh) sang chơi, cả hai tìm đến nhà Trang “đánh dằn mặt”.Bị giật tóc, hành hung, Trang cầm con dao gọt hoa quả mang từ trong nhà ra, khua loạn xạ và đã cướp đi sinh mạng của Ngân.Trang cho rằng, trong bóng tối, trời lại mưa lâm thâm, bị đánh đau cô đã “tự vệ”. Lúc đó, bố mẹ đi vắng, không muốn nhờ anh trai đang xem tivi trong nhà nên cô một mình “xử lý” việc riêng ở cổng. Nghe bị cáo mặt non choẹt trình bày, nhiều người có mặt tại phòng xử thấy “tiếc”, giá như khi ấy Trang nhờ người lớn can thiệp chắc sẽ không có ai bị đâm chết và chẳng phải mở phiên xử như hôm nay.Buồn bã nhìn cô học trò cũ đứng trong vành móng ngựa, bà hiệu trưởng kể: "Điểm tốt nghiệp của Trang gần cao nhất trường. "Suốt 4 năm học, em là học sinh ngoan”, bà giáo nói.Còn các bạn cho hay, Trang học rất khá môn Văn, sôi nổi tham gia các phong trào của lớp, trường. Họ ngậm ngùi bảo, vì gây ra trọng tội, Trang không có cơ hội thực hiện mơ ước được học tại trường chuyên văn có tiếng tại thị xã Sơn Tây đã thi đỗ.Buồn bã và đau khổ hơn những người có mặt trong phòng xử là mẹ của Trang.Bà tâm sự, cô là con gái duy nhất trong nhà. Mỗi vụ cày cấy, Trang thường ra đồng đỡ đần bố mẹ nhưng không bao giờ lơ là việc học. “Chúng tôi là nông dân, việc học hành đều do cháu tự lo. Làm bố mẹ chỉ biết cố gắng nuôi các con”, người đàn bà lam lũ ngoài 40 tuổi trải lòng.Bà bảo mỗi dịp hè Trang thường đứng ra tổ chức dạy hát, múa cho các em nhỏ trong thôn. Năm nay, đám nhỏ ở làng không còn người đầu trò. Nói đến đó, bà nghẹn giọng, cố kìm nén để không bật khóc khi con quay xuống nhìn. Rồi bà nói như tự trách mình: "Giá như hôm đó vợ chồng tôi ở nhà thì đã không xảy ra chuyện như thế này. Nó dại lắm".Bà cho hay, trước khi phiên xử, vợ chồng bà chạy vạy được 35 triệu đồng để bồi thường một phần cho gia đình bị hại, mong chuộc lỗi lầm cho con gái. Bà nơm nớp lo về mức án khi nghe luật sư bảo vệ quyền lợi cho gia đình bị hại đề nghị HĐXX áp dụng tình tiết tăng nặng với bị cáo.Tuy nhiên, xem xét các tình tiết giảm nhẹ như khai báo thành khẩn, bị hại có lỗi một phần..., tòa phạt Trang 6 năm tù.Bản án vừa tuyên, cảnh sát nhanh chóng đưa cô gái mang tội giết người ra khỏi phòng xử bằng lối cửa sau. Cố len qua đám đông, bà mẹ cuống quýt chạy ra phía con gái đang bị áp giải lên xe thùng, nhưng không kịp. Giữa sân tòa, bà đứng như "trời trồng" trong buổi chiều tắt nắng nhìn theo những vệt khói của chiếc xe vừa lăn bánh.Theo Việt Dũng (VNE)