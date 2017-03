Buồn chuyện tình cảm, 2 học sinh nhảy cầu tự tử

Trước đó chiều 1/10, Hậu dùng xe máy chở Thảo (cả 2 cùng học lớp 12 tại 1 trường PTTH trên địa bàn Q.2) đi chơi.



Đến 19h cùng ngày, bất ngờ người dân sống gần Rạch Ông Cày (thuộc P.Phú Hữu, Q.9) nghe tiếng phụ nữ kêu cứu từ trên cầu Ông Kỳ 2. Khi mọi người chạy tới nơi, chỉ còn thấy 1 xe máy, 2 cặp học sinh và 2 đôi dép nằm trên cầu.



Nhận định có người nhảy cầu, người dân nhanh chóng báo cho công an địa phương. Ngay trong đêm công tác cứu hộ-cứu nạn được lực lượng công an Q.9 khẩn trương thực hiện. Nhưng do đêm khuya lại mưa giông nên đến trưa 2/10 mới vớt được xác của Thảo và Hậu.



Theo những người bạn học chung, Hậu và Thảo đều là học sinh giỏi của trường. Trước ngày xảy ra vụ việc đau lòng, cả 2 tỏ ra buồn chán vì bị gia đình ngăn cấm quen nhau.

Theo Bee