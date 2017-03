BV Bình Thuận sẽ chuyển bé Khang vào TP.HCM điều trị

Báo cáo nêu: Trong giai đoạn thoát mê (hồi tỉnh) 15 phút, bệnh nhân đột ngột co giật, gồng người, tím tái, khó thở và BV đã hồi sức tích cực. Kết quả chỉ cứu sống được bệnh nhi nhưng để lại di chứng do não thiếu oxy kéo dài. Đây là tai biến trong y khoa do tác dụng không mong muốn của thuốc gây mê (phản ứng ADR) không lường trước được. Kíp gây mê, phẫu thuật đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm, đúng quy trình. Diễn tiến bệnh nhân trong quá trình duy trì mê và phẫu thuật không có những biểu hiện bất thường… Sắp tới, BV sẽ tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ tiền mặt, tạo điều kiện tối ưu để chăm sóc, điều trị, phân công cán bộ y tế tích cực tập luyện vật lý trị liệu để cháu mau hồi phục và sẽ chuyển lên tuyến trên để tiếp tục điều trị cho bệnh nhân.

Trong báo cáo này không hề đề cập gì đến việc BS Nguyễn Thanh Thiện, trưởng kíp mổ chưa có chứng chỉ chuyên khoa ngoại và bệnh nhi có biểu hiện chảy nước mũi trước khi lên bàn mổ. Luật sư Nguyễn Toàn Thiện, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Bình Thuận, cho biết cần phải xem xét trách nhiệm đối với bác sĩ trưởng kíp mổ và trách nhiệm của BV. “Hiện các luật sư được phân công tham gia hỗ trợ pháp lý miễn phí cho bé Khang đang xúc tiến làm đơn khiếu nại lên Bộ Y tế và đề nghị thành lập hội đồng khoa học độc lập để làm rõ nguyên nhân khiến bé Khang bị tàn phế” - ông Thiện nói.

Theo mẹ bé Khang, sáng 16-10, chị lên gặp giám đốc BV yêu cầu chuyển viện cho bé Khang nhưng không gặp. Hiện sức khỏe bé Khang rất xấu, không thể tự nuốt được, tay chân đang yếu dần, khóc không ra nước mắt và đang viêm phổi rất nặng. “Sau đó một bác sĩ ở cạnh phòng giám đốc cho biết là BV đang liên hệ và sẽ có giấy giới thiệu để đưa bé Khang vào lại BV Nhi đồng 2 điều trị” - chị nói.

PHƯƠNG NAM