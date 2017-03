Cả gia đình một thượng tá công an bị dọa giết bằng tin nhắn

Trong đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng, Thượng tá Đỗ Văn Cai cho biết ông từng làm phó trưởng Công an TP Thanh Hóa năm 2006-2012. Vì cho là có khuất tất trong vụ Hoàng Văn Hiện phạm tội mua dâm người chưa thành niên xảy ra vào năm 2006, ông Cai đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan có thẩm quyền cao hơn là Công an tỉnh Thanh Hóa và Bộ Công an. Tuy nhiên, trong quá trình cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, theo Thượng tá Cai, ông bị thuyên chuyển công tác về giữ chức phó phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Thanh Hóa. Từ sau khi lên tiếng tố cáo, Thượng tá Cai cho biết liên tục bị kẻ xấu nhắn tin dọa giết cả gia đình khiến gia đình ông phải thay đổi chỗ ở. Đối với các thành viên trong gia đình ông, kẻ xấu còn nhắn tin nói biết nơi ở và nơi làm việc của từng thành viên trong gia đình ông, buộc ông phải đưa vợ con đi tỉnh khác lánh nạn.

Thượng tá Cai cung cấp 32 tin nhắn đe dọa cho PV, nhiều tin nhắn có nội dung dọa giết hại cả gia đình nhà Thượng tá Cai. Cụ thể: “Thằng con trai mi chết phọt óc xong đến lượt con gái mi bị ung thư, tao chỉ sung sướng khi nhìn thấy cái mặt con chó ngộ đó. Đồ con chó điên”. Một tin nhắn khác: “Mi ra Hà Nội đưa xác con mi về chôn… Cai ơi đáng đời con chó ngộ”. “Thằng con trai mi bị tai nạn ô tô đâm chết rồi à? Hắn có tội chi...”.

Liên quan tới việc trên, trả lời các cơ quan báo chí, Trưởng Công an TP Thanh Hóa - Đại tá Lê Văn Nghiêm cho biết: “Công an tỉnh Thanh Hóa và Bộ Công an đã vào cuộc điều tra và có kết luận những cáo buộc trên của ông Cai là không có cơ sở. Tuy nhiên, ông Cai vẫn cho rằng sự việc chưa đúng nên tiếp tục làm đơn khiếu kiện gửi các đơn vị chức năng liên quan. Đến thời điểm này, khi gia đình ông Cai bị đe dọa, cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc bảo vệ gia đình ông”.

THÀNH NAM