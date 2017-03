Cả khu phố đau đầu vì trộm vặt

Theo người dân tại đây, nếu như trước kẻ gian vào nhà lấy xe máy, vi tính thì bây giờ khua khoắng cả chó, gà, mô-tơ bơm nước.

Ông Lê Văn Quý (nhà ở tổ 22) có nuôi hai con chó giữ nhà bị kẻ gian vứt bả vào thuốc chó chết. Tiếp theo đó, ngày 5-12, rào lưới B40 nhà ông bị cắt, mô-tơ bơm nước bị lấy mất.

Tương tự, hai vợ chồng anh Dũng khóa cửa nhà đi Vũng Tàu. Đêm đến trộm cạy cửa vào dọn sạch đồ đạc bên trong như bình gas, bếp gas, tủ lạnh, tivi. Cạnh đó, vợ chồng anh Dương đi làm từ sáng đến chiều, buổi trưa kẻ gian phá khóa vào nhà lấy bếp gas, đầu đĩa và tiền. Táo tợn hơn, dù biết gia đình của anh Mạnh đang nằm ngủ trong nhà nhưng bọn chúng vẫn tháo lấy mô-tơ bơm nước cùng một bộ giàn giáo đặt ở ngoài sân.

Kẻ trộm cắt rào, đột nhập vào nhà ông Lê Văn Quý lấy mô-tơ bơm nước. Ảnh: TN

Trung tá Nguyễn Văn Mong, Trưởng Công an phường Trảng Dài, cho biết: “Tình trạng trộm cắp xảy ra trên địa bàn một phần do lỗi người dân lơ là, không ý thức bảo vệ tài sản. Chẳng hạn đặt mô-tơ bơm nước bên ngoài sử dụng xong không đem vào nhà cất. Nhiều người đi đâu vắng nhà cũng không báo nhờ hàng xóm trông coi giúp. Khi phát hiện người lạ mặt lảng vảng, dù chưa biết người tốt hay xấu cũng nên báo cho công an, bằng nghiệp vụ chuyên môn công an sẽ làm rõ. Nếu không may bị mất tài sản dù giá trị nhỏ cũng trình báo công an để truy bắt đối tượng. Nhiều trường hợp chúng tôi ngăn chặn trộm cắp, khám phá án kịp thời từ thông tin người dân cung cấp…”.

THÀNH NHÂN