Cá lạ tấn công người tắm biển

Cá mập tấn công người



Theo Cơ sở dữ liệu Quốc tế về Cá mập tấn công người (ISAF) thuộc Phòng Nghiên cứu hải dương Mote ở Florida, Mỹ, mỗi năm trên thế giới có vài chục vụ cá mập tấn công người được ghi nhận. Năm 2000 xảy ra nhiều vụ nhất trong 20 năm trở lại đây với 79 vụ, trong đó có 16 trường hợp thiệt mạng. Từ 2001 tới 2008, mỗi năm có khoảng từ 50 tới 70 vụ tấn công, với số người chết không quá 4 người mỗi năm. Mỹ là quốc gia có nhiều vụ cá mập tấn công người nhất, tiếp theo là Úc và Nam Phi. ISAF cho biết trung bình mỗi năm cá mập giết chết 1 người, còn con người giết chết khoảng 100 triệu con cá mập. Người ta giết cá mập để lấy thịt, đặc biệt là lấy vây nấu súp.



Trong lịch sử, có một số vụ cá mập tấn công người hàng loạt ở vùng gần bờ được ghi nhận. Từ ngày 1 đến 12.7.1916, cá mập đã tấn công vùng biển gần bờ bang New Jersey của Mỹ, khiến 4 người chết và 1 bị thương. Tiểu thuyết Hàm cá mập của nhà văn Peter Benchley xuất bản năm 1974 lấy cảm hứng từ các vụ tấn công trên. Tiểu thuyết này sau đó được chuyển thể thành phim cùng tên, do đạo diễn Steven Spielberg dàn dựng.



Trong gần 400 loại cá mập thì cá mập trắng lớn, cá nhám hổ, cá mập bò, cá mập đầu vây trắng là những loại thường tấn công người hơn cả. Trong đó, cá mập đầu vây trắng thường tấn công ở vùng biển sâu ngoài khơi xa, cá nhám hổ và cá mập trắng lớn đôi khi tấn công gần bờ. C.M.L Ngư dân tính kế



Theo ông Bùi Ngọc Trung, một ngư dân ở P.Trần Phú, TP Quy Nhơn, khoảng những năm 1985 - 1986, ông thường nhìn thấy cá heo và cá mập rượt cắn nhau ở khu vực biển gần đảo Nhơn Châu và khu vực Bãi Xép (TP Quy Nhơn). Ông Trung nhận định: “Cá dữ cắn người tắm biển vừa qua chỉ có thể là cá mập gành, hoặc mập nhám. Vào tầm mùa xuân đến mùa hè, thời điểm biển êm thì nó vào cách bờ khoảng trên 100m để sinh sản, nhưng có lẽ do nó đã cắn nhiều người, quen mùi máu rồi nên mới “liều mạng” tiến sát gần bờ như thế”.



Một bộ phận ngư dân Quy Nhơn những ngày qua cũng sôi nổi bàn cách vây bắt cá mập ở bãi biển quê nhà vì “nếu bắt được vừa góp phần đảm bảo an toàn cho người tắm biển, vừa có tiền khi đem bán con cá này. Có nhiều cách vây bắt, nhưng thường thì dùng lưới (loại lưới đặc dụng săn bắt cá mập), câu mồi (mồi màu sáng, nhiều chất tanh để dễ dụ cá mập)”, ông Trung nói. “Kinh nghiệm của ngư dân chúng tôi cho thấy loại cá mập rất tinh khôn, dù dùng cách gì cũng không dễ bắt được nó, đôi lúc phải nhờ vào may mắn. Nhưng tôi sẽ rủ anh em đi vây bắt thử xem sao”, ngư dân Bùi Ngọc Trung nói.