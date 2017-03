Cả làng trúng xổ số, xôn xao ở Phú Yên

Đây là đợt vé số do Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa phát hành, mở ngày 7.10.2012; mệnh giá 5.000 đồng/vé; 125 triệu đồng/giải đặc biệt.Đến thôn Đông Phước (xã Hòa An, huyện Phú Hòa), khi nghe hỏi nhà những người trúng độc đắc, bà con chỉ đường… tá lả, bởi rất nhiều người trúng. Ai cũng trầm trồ xuýt xoa vì lượng tiền quá lớn bỗng “rơi” vào xóm nghèo.



Theo Đào Đức Tuấn (Dân Việt)



Nhà trúng số đầu tiên chúng tôi đến là bà Lê Thị Đ (70 tuổi) - trúng 2 vé đặc biệt. Anh con trai bà, tên S, nói ngay mấy con số “lung linh”: 06868. Cô con dâu bà kể: “Khi biết được kết quả độc đắc, má tôi cứ ôm khư khư cái giỏ đựng 2 tấm vé số, tay run run, như không tin vào tai, mắt mình nữa… Má tôi ít mua vé số nhưng may sao bữa đó bị bà hàng xóm rủ rê…”.Ông Nguyễn Xuân M (80 tuổi, chồng bà Đ) thì tỏ ý ngần ngại nhưng rồi bộc bạch: “May phước, cuối đời rồi mới cầm được số tiền lớn đến trên 200 triệu đồng! Bữa nghe kết quả, vợ chồng tui ngợp tim muốn chết”. Rồi ông cho hay: “Sẽ cho 5 đứa con, mỗi đứa 20 triệu đồng. Tặng cho các nhà nghèo khó trong vùng. Rồi sửa nhà, rồi gửi ngân hàng để dưỡng già…”.Hàng xóm bà Đ, bà Lưu Thị B (71 tuổi, cũng trúng 2 vé đặc biệt) thì như đang “lên đồng”: “Bữa đó, tui đi chợ, mua 2 vé và rủ bà hàng xóm mua “trúng độc đắc, chị em mình đi du lịch” - tôi nói đùa vậy, ai dè …”. Rồi bà cho biết đã đến hiệu vàng để đổi “vé lấy tiền” với phí 500.000 đồng/vé, cùng với 10% thuế thu nhập cá nhân. “Bởi đây là chỗ quen, chứ các tiệm vàng khác họ thu 1-1,5 triệu đồng/vé. Tui mừng hết lớn, chú ơi. Phải chia cho mấy chục đứa vừa con, vừa cháu, rồi làm từ thiện…” - bà B nói.Rồi bà chỉ dẫn tôi đến nhà mấy người cùng trúng độc đắc ở quanh xóm; nào là ông Hai T, bà Chín Th, anh Năm C, chị Ba Nh,…Ông Đặng Văn Sia - Chủ tịch UBND xã Hòa An cũng lây với niềm vui của nhiều người dân trong xã khi trúng xổ số, có được lượng tiền lớn. Theo ông biết, thì vùng Đông Phước có đến gần chục người trúng độc đắc, mỗi người từ 1-2 vé.Xóm dưới làng trên rộn rã vì niềm vui nhiều tiền, hàng xóm có tiền thì mình chia vui…“Hoành tráng” nhất phải nói là vợ chồng bà Đỗ Thị D (45 tuổi) - ông Phan K (49 tuổi): Trúng tới 8 tờ độc đắc! Chồng phụ hồ, vợ buôn bán nhỏ, gia đình đông con, lại nuôi cha mẹ già yếu nên cuộc sống luôn bấp bênh. Việc đầu tiên là vợ chồng bà D chuộc lại một nửa căn nhà đã bán, sau đó lo cho “đại gia đình” và cúng dường.Ông K cho biết vừa đem 8 tờ vé độc đắc đến tiệm vàng để đổi lấy gần 1 tỷ đồng, sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân và phí 1,5 triệu đồng/vé.Ông Võ Ngọc Tâm – Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa cho biết: Đến lúc này đã có 23 người đến nhận tiền trúng giải đặc biệt với số 06868 trong cặp 30 vé của sêri cùng dãy số này.Việc thanh toán tiền cho người trúng giải sẽ được giải quyết “nhẹ nhàng, dứt điểm” vào ngày 10.10.2012. Có thể còn một số người trúng độc đắc nữa nhưng chưa muốn “ra mặt” sớm…