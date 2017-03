Cà Mau: Một lâm tặc bị bắn chết giữa rừng

Hậu quả là một người chết và hai cán bộ quản lý rừng bị trọng thương phải đi cấp cứu. Người chết được xác định là ông Lê Văn Vui, ngụ xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi, Cà Mau. Hai cán bộ bị thương là Phạm Văn Bờ và Phạm Đăng Vệ.

Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng cho biết khoảng 23 giờ ngày 18-5, trên đường tuần tra, hai cán bộ nói trên phát hiện ông Vui có hành vi đốn trộm cây rừng phòng hộ nên yêu cầu về trụ sở làm việc. Tuy nhiên, ông Vui không chấp hành mà cố tình đâm xuồng (tắc ráng) vào lực lượng làm nhiệm vụ. Cuộc xô xát xảy ra trên sông, nhiều phát súng đã nổ và sau đó ông Vui tử vong do trúng đạn ở nách. Hai cán bộ quản lý rừng bị trọng thương bởi các vết chém của chân vịt máy và do bị xuồng máy đụng. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.

Theo người nhà của ông Vui, hôm đó ông Vui cùng hai con trai vào rừng phòng hộ để kiếm củi. Ông Vui trông giữ xuồng máy ở bìa rừng, còn hai con trai vào rừng. Khi nghe hô hoán và có tiếng súng nổ, họ chạy ra bìa rừng thì thấy xuồng máy của cha mình bị lai dắt đi. Cứ nghĩ cha mình bị bắt giải về trụ sở ban quản lý rừng nhưng sáng hôm sau, họ đến trụ sở ban quản lý thì mới hay ông Vui đã chết.

TRẦN VŨ