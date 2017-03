Cà Mau: Thót tim tàu neo đậu sát nhà bốc cháy

Chiếc tàu phát cháy khi neo đậu sát nhà người dân khu vực phường 1 TP Cà Mau



Theo Hoa Lữ ( Dân Trí)



Sáng ngày 24/10, Thiếu tá Lâm Hoàng Lợi, trưởng Công an phường 1 Tp Cà Mau cho biết: chiếc tàu bốc lửa vào đêm 23/10 được xác định là tàu Ngọc Triều 2 (CM00720), vừa nhập đầy hàng hóa chuẩn bị chở đi giao lại cho các tiệm tập hóa ở một số huyện trong tỉnh Cà Mau.Theo thông tin ban đầu tàu Ngọc Triều 2 có tải trọng 7 tấn của anh Nguyễn Văn Điền ngụ phường 9 TP Cà Mau chuyên chở hàng cho các tiệm tập hóa ở các huyện trong tỉnh Cà Mau. Khi ngọn lửa bùng phát, do không có người dưới tàu nên khi người dân ở nhà gần tàu neo đậu phát hiện thì ngọn lửa đã cháy mạnh và lan khắp tàu.Một người dân chứng kiến đám cháy kể lại, đám cháy xuất phát từ mũi tàu và lan ra rất nhanh do hàng hóa trên tàu đều là những vật dễ cháy như thùng giấy, bọc nilon…Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rỏ nguyên nhân vụ cháy tàu chở hàng Ngọc Triều 2.