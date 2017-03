Cá mú ven biển Tây chết hàng loạt

Ngày 10-5, cá mú nuôi dưới tán rừng phòng hộ ở ấp Ba Núi, xã Bình An (Kiên Lương, Kiên Giang) vẫn tiếp tục trồi đầu lên khỏi mặt nước rồi chết. Hàng trăm hộ nuôi cá điêu đứng vì hàng tỉ đồng đầu tư nuôi cá đã bị mất trắng.

Ngất xỉu trên ao cá

Người dân nuôi cá mú ở ngôi làng dự kiến lập vùng chuyên canh cá mú nằm ven biển Tây, chạy dài từ hòn Phé Lá đến núi Ba Tài của huyện Kiên Lương đang buồn xo. “Cả vùng này giờ có ai còn muốn nuôi trồng gì nữa đâu. Đã mấy tháng trôi qua, bà con không ai dám thả giống trở lại. Cơ quan chức năng vẫn chưa trả lời nguyên nhân cá chết” - ông Nguyễn Hữu Trí, Chủ nhiệm HTX nuôi trồng thủy sản Đức Trí, thở dài nói.

Theo ông Trí, ông làm nghề nuôi cá mú đen và mú cọp dưới tán rừng gần 20 năm qua nhưng chưa bao giờ gặp cảnh cá chết như mấy tháng qua. “Ban đầu, tại mấy ao nuôi của tôi, cá trồi đầu lên lội ngơ ngáo rồi bám vào mấy đống chà chất trong ao. Vài ngày sau thì cá nổi bụng chết, toàn thân bị lở loét. Thấy cá chết vô lý và chưa từng có trong mấy chục năm làm nghề nên tôi đi tìm hiểu các ao nuôi lân cận, cá ở những hộ khác cũng chết giống vậy. Cá chết rộ từ giữa tháng 3 cho đến cuối tháng 4, đến giờ vẫn còn tiếp tục chết. Gia đình tôi đã có gần 11.000 con cá chết, ước thiệt hại trên 600 triệu đồng. Tôi nghi cá chết là do ô nhiễm nguồn nước biển” - ông Trí nói.

Cá mú nuôi hiện vẫn còn chết và người dân phải vớt cá đem chôn. Ảnh: VĨNH SƠN

Trong đợt cá chết, anh Lê Mình Đức, nhà ở hòn Phé Lá chỉ kịp bán trên 750 con, hơn 2.200 con cá thịt và cá giống còn lại chết gần hết. “Tính giá cá mú trên thị trường hiện nay 250.000 đồng/kg và cá giống nuôi ba tháng bán được 50.000 đồng/con, tui đã thiệt hại trên 500 triệu đồng. Hàng trăm hộ nuôi cá vùng này đều gặp tình cảnh như vậy” - anh Đức cho hay.

Hộ ông Đào Xuân Xinh có tổng cộng 11 ao cá trên diện tích gần 6 ha thì có đến khoảng 70% lượng cá bị chết. “Cá nuôi chết không kịp chôn. Nhìn cá chết ai cũng ngậm ngùi, rất nhiều hộ nuôi cá đã lớn định bán nhưng đùng một cái cá chết trắng ao. Nhà ông Xinh có gần 20.000 con bị chết, ước thiệt hại lên gần 2 tỉ đồng. Tôi làm công cho ông nhiều năm nhưng chưa năm nào gặp cảnh cá chết kinh khủng như vậy” - ông Ngô Văn Lượng, quản lý các ao cá cho ông Xinh cho biết.

Hai vợ chồng nghèo Lê Thanh Dũng dồn vốn liếng gần 200 triệu đồng nuôi 1.500 con cá mú. Khi cá vào lứa bán thì chết sạch. Vợ anh Dũng đã ngất xỉu tại ao cá chết.

Doanh nghiệp xả thải làm cá chết?

Theo chủ nhiệm HTX Đức Trí, chỉ riêng trong HTX đã có gần 60.000 con cá chết, ước thiệt hại gần 4 tỉ đồng. Toàn ấp Ba Núi có cả trăm hộ nuôi cá mú đều bị thiệt hại từ phân nửa đến mất trắng, số tiền bị mất không nhỏ.

Nông dân Nguyễn Hữu Trí buồn rầu vì lâm nợ trên 200 triệu đồng sau đợt cá chết. Ảnh: V.SƠN

Theo các hộ nuôi cá mú ven biển Tây, cá chết là do nguồn nước biển bị ô nhiễm. “gần đây cạnh vùng nuôi cá mú mọc lên nhiều doanh nghiệp (DN) chế biến cu ly, trùm mền, chem chép, ghẹ, sò… Hằng ngày họ xả nước thải chứa nhiều hóa chất trực tiếp ra biển. Sau tết, gió mùa ngoài khơi phạt vào nên nguồn nước ô nhiễm cứ tấp ven bờ. Bà con bơm nước vào ao nuôi khiến cá chết” - ông Trí quả quyết.

Cuối tháng 4 vừa qua, Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II đến xã Bình An lấy mẫu cá chết và mẫu nước xét nghiệm. Tuy nhiên, đến giờ thì nơi đây vẫn chưa cho biết kết quả cá chết do đâu. “Chúng tôi nghi ngờ cá chết là do các DN chế biến hải sản ở gần vùng nuôi xả thải nước ô nhiễm. Đến giờ chúng tôi vẫn thấy các DN tiếp tục xả thải nhưng chẳng ai ngăn chặn. Đây là vùng nằm trong khu dự trữ sinh quyển thế giới nhưng không hiểu sao chính quyền lại để các DN làm ăn như vậy. Chúng tôi yêu cầu cơ quan chức năng phải có câu trả lời thỏa đáng về nguyên nhân cá chết” - nhiều bà con bức xúc.

Ngày 11-5, ông Trịnh Văn Mịnh, Phó Chủ tịch UBND xã Bình An, cho biết nghề nuôi cá mú dưới tán rừng phòng hộ được chính quyền khuyến khích và cá nuôi phát triển tốt. Ba năm trở lại đây, khi trên địa bàn xã mọc lên sáu DN sơ chế thủy sản, cua, ghẹ… thì đây là lần đầu tiên xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt. Điều đáng nói là xã đã nhiều lần kiến nghị và cơ quan chức năng huyện Kiên Lương nhắc nhở, xử phạt các DN xả nước thải trực tiếp ra biển nhưng tình trạng đâu vẫn vào đấy.

VĨNH SƠN