Theo đó, tính đến hết ngày 31-12-2016, cả nước có hơn 13 triệu người lao động tham gia BHXH, chiếm khoảng 24,1% lực lượng lao động (trong đó, tham gia BHXH bắt buộc là 12,9 triệu người, tham gia BHXH tự nguyện 203 nghìn người).

Đây là con số quá khiếm tốn so với số người lao động hiện nay. Do đó, mục tiêu năm 2017 là tỷ lệ tham gia BHXH trong lực lượng lao động đạt 25-27%...

Ông Sơn cũng cho biết thêm, đến hết ngày 31-12-2016, số nợ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm tự nguyện (BHTN) là hơn 7.500 tỷ đồng, chiếm 3,22% so với số phải thu (số nợ cùng kỳ năm ngoái là gần 10.000 tỷ đồng, chiếm 4,88% so với số phải thu).

Theo ông Sơn, năm 2016, ngành BHXH thanh toán chi phí KCB BHYT cho hơn 146 triệu lượt người (tăng gần 13%), vượt quỹ KCB BHYT là hơn 5.000 tỉ đồng (toàn quốc có 45 tỉnh, thành hố có số chi vượt quỹ KCB được giao).

Nguyên nhân của tình trạng vượt quỹ là do điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo Thông tư 37 của liên Bộ Y tế và Tài chính, mức giá dịch vụ y tế tăng cao, đặc biệt là tiền công khám bệnh, ngày giường bệnh, quy định thông tuyến làm tăng chi phí KCB do tần suất KCB, đặc biệt là ở bệnh viện tuyến huyện; ngoài ra còn do nguyên nhân lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT từ cả người tham gia BHYT và cơ sở KCB.

Tuy nhiên, 6 tháng cuối năm 2016, BHXH Việt Nam đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát chi phí KCB BHYT, đặc biệt tại các cơ sở y tế có chi phí tăng cao bát thường. Theo đó, các hiện tượng bất thường làm tăng giá quỹ KCB BHYT dần được khắc phục.