Cả nước ra quân trị “hung thần” xe khách

Ngày 9-10, Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) đã tổ chức hội nghị giao ban tìm biện pháp ngăn chặn tai nạn, nhất là do xe khách gây ra. Tổng cục quyết định bắt đầu từ hôm nay (10-10), lực lượng CSGT cả nước sẽ đồng loạt ra quân, xử lý nghiêm những “hung thần” xe khách phóng nhanh, vượt ẩu, tài xế say xỉn.

Thiếu tướng Đỗ Đình Nghị, Cục trưởng Cục CSGT đường bộ-đường sắt, cho biết: Để ngăn chặn tai nạn giao thông, các đơn vị cần phải triển khai quyết liệt việc kiểm soát xử lý xe ôtô khách theo điện của Tổng cục Cảnh sát. Theo đó, yêu cầu các địa phương huy động tối đa lực lượng, phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ như máy đo tốc độ, camera ghi hình, máy đo nồng độ cồn kiểm tra, xử lý nghiêm xe ôtô chở khách vi phạm...

Về lâu dài, ông Nghị cho biết sắp tới Cục sẽ tham mưu để Bộ Công an phối hợp với Bộ Y tế xây dựng quy chế về việc thử nồng độ cồn qua xét nghiệm máu. “Tai nạn do lái xe uống rượu bia là rất nhiều nhưng việc xử lý hiện nay vẫn còn nhiều khó khăn. Bởi ý thức chấp hành của đội ngũ lái xe còn kém, cộng với thiết bị đo nồng độ cồn vẫn chưa được đáp ứng đủ nhu cầu”. Cạnh đó, Cục sẽ kết hợp với Bộ GTVT siết chặt quản lý hoạt động của đội ngũ lái xe vận tải như: tuổi đời, tuổi nghề của lái xe đường dài; thời gian tối đa ôm vô lăng chứ không thể chạy suốt ngày đêm như hiện nay. Xem lại công tác quản lý vận tải và quản lý về tài xế...

Đại tá Vũ Đỗ Anh Dũng, Phó Cục trưởng Cục CSGT đường bộ-đường sắt, cho biết chín tháng đầu năm cả nước đã xảy ra hơn 8.500 vụ tai nạn, làm hơn 8.000 người chết. Đã xảy ra nhiều vụ kinh hoàng làm hàng chục người chết và bị thương một lúc như ở Phú Thọ, Lạng Sơn, Hà Tĩnh... Trong số các vụ tai nạn giao thông do xe khách gây ra, có đến 80% xe là của tư nhân quản lý. “Chất lượng xe của các doanh nghiệp nhỏ, đơn vị tư nhân thường thấp. Nhiều chủ xe khoán trắng cho lái xe hoạt động và họ chạy đua theo lợi nhuận, dẫn đến vi phạm giao thông, gây tai nạn” - ông Dũng nói.