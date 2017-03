Cả trăm ngàn công nhân không thể về quê ăn tết

“ăn tết Sài Gòn”. Ảnh: Hồ Quang “ăn tết Sài Gòn”. Ảnh: Hồ Quang



Thu nhập thấp nên đành ở lại

Bà chủ nhà trọ đến gõ cửa từng phòng rồi nói vọng vào: “Tết này có về quê không để chị báo cho công an biết mà bảo vệ an ninh trật tự?” Lần lượt những lời đáp từ bên trong các căn phòng trọ: “Không về chị ơi!”, “Em cũng chưa biết nữa”, “Dạ tụi em ở lại”…Đó là những gì mà chúng tôi ghi được vào một tối cuối năm 2011 tại khu nhà trọ ở hẻm 156, đường Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM. Đi quanh khu nhà trọ gần 50 phòng, bà chủ Nguyễn Minh Hoàng ghi nhận có hơn mười phòng công nhân thông báo ở lại, số khác thì nói “chưa biết có về hay không” vì phải chờ đến ngày 28 tháng chạp để xem lương thưởng thế nào. “Tết năm ngoái chỉ 5 – 6 phòng có người ở lại ăn tết, còn năm nay thì gấp đôi”, bà Hoàng cho biết.17 giờ ngày 29.12.2011, chúng tôi ghé phòng trọ của vợ chồng chị Bùi Thị Hậu. Chị Hậu năm nay 31 tuổi, quê huyện Đô Lương, Nghệ An.Trong căn phòng trọ tuềnh toàng, tài sản quý giá nhất của hai vợ chồng là đứa con gái năm tuổi. Người chồng vừa đi làm hồ về, bật chiếc tivi cũ mèm – chỉ nghe được tiếng chứ hình ảnh thì không rõ – để “xem” tiết mục tân cổ. Ít ai biết, hai vợ chồng phải chắt chiu lắm mới mua nổi chiếc tivi đó. Là công nhân may, lương tháng của chị Hậu chỉ được 2,5 triệu đồng, còn anh thì làm hồ, ngày có ngày không. Tuy nhiên, mỗi tháng anh chị phải dành 1,3 triệu đồng để đóng tiền học phí cho con, còn lại trả tiền phòng trọ, mua gạo mắm để đắp đổi qua ngày. Về quê ăn tết là một kế hoạch… rất xa.Chị bảo: “Nhiều lúc cũng muốn bỏ làm công nhân về quê làm ruộng, nhưng nghĩ lại, với hai sào ruộng, vợ chồng “cày” cả năm cũng không dư nổi tiền để mua xà bông tắm cho con”. Tại quận Thủ Đức, chúng tôi hỏi chuyện về quê, chị Nguyễn Thị Sa, quê ở Hà Tây lắc đầu, ngậm ngùi nói, vé tàu và vé xe tăng nhiều quá, hai vợ chồng mà về thì chỉ tiền vé không đã mất mấy triệu rồi. Tiền dành dụm không đáng bao nhiêu, chờ tiền thưởng tết nhưng nghe đâu cũng chỉ được một tháng lương cơ bản hơn 2 triệu đồng thì làm sao đủ tiền mà về. Muốn lắm nhưng đành chịu.Bi đát hơn, chị Lê Kim Anh, công nhân công ty TNHH Ngọc Minh Châu, cho biết: do làm ăn thua lỗ nên ông chủ bỏ trốn từ đầu tháng 12.1011 mà chưa trả lương cho công nhân. Công ty còn nợ chị hơn 5 triệu đồng tiền lương nên hy vọng về tết của chị tan thành mây khói. Hiện tại, chị đang phải mượn tiền để sống qua ngày. Quận Thủ Đức có trợ cấp cho mỗi công nhân trong công ty chị 300.000 đồng nhưng số tiền đó chỉ như muối bỏ biển.Còn chị Đậu Thị Thuỷ, quê Nghệ An phải ở lại vì không mua được vé tàu. Đã năm năm rồi chị chưa về quê ăn tết nên hai vợ chồng quyết định dồn tiền để tết này chị và con được về quê. Chị bị say xe nên phải đi tàu. Được nghỉ ngày chủ nhật, hai vợ chồng lên ga Đồng Nai từ 4 giờ sáng xếp hàng chờ mua vé.Lấy được số thứ tự rồi phải chờ đến thứ hai có khi thứ ba mới mua được vé. Chờ hết ngày chủ nhật, hai vợ chồng đành về và bỏ cuộc vì không xin nghỉ việc được. Chị Thuỷ bảo nghe nói có thể lên mạng mua vé, nhưng vợ chồng chị có biết gì về internet đâu nên đành chào thua.Bà Lê Thị Thanh Hoa, chủ một nhà trọ ở phường Linh Xuân, Thủ Đức, cho biết, năm nay công nhân ở trọ nhà bà sẽ ở lại rất đông. Nếu như năm ngoái chỉ khoảng hơn mười phòng có người ở lại thì năm nay lên tới 25 phòng. Bà dự tính, cuối năm sẽ tổ chức cho những người ở lại gói bánh chưng đón tết.Trong buổi họp về kế hoạch chăm lo tết cho công nhân, ông Nguyễn Huy Cận, chủ tịch liên đoàn Lao động TP.HCM cũng nhìn nhận, năm nay, công nhân sẽ ở lại ăn tết đông hơn năm ngoái. Trong số 260.000 công nhân mà phần lớn là người ngoại tỉnh đang làm việc tại TP.HCM thì chỉ có một phần nhỏ trở về quê ăn tết, còn cả trăm ngàn công nhân phải ở lại.Thành phố và liên đoàn Lao động đã có kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động cho những công nhân phải ở lại thành phố ăn tết như: họp mặt công nhân lao động để tạo không khí ấm áp gia đình, tặng quà cho những công nhân có hoàn cảnh khó khăn…Theo Hồ Quang – Hà Dịu (SGTT)