Các công ty phải đưa người lao động về nước

Với những công nhân bị bệnh nặng, phải yêu cầu Vinastar đưa đi điều trị kịp thời.

H ơn nửa tháng qua báo Pháp Luật TP.HCM đã thông tin về tình trạng 102 người lao động tại Công ty Vinastar kêu cứu tư. Hôm qua, ông Lê Vũ Hà - Trưởng phòng Bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài thuộc Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) trả lời với đại diện các gia đình là đã yêu cầu các công ty phải đưa người lao động về nước.

Sứ quán phải bảo đảm an toàn cho công nhân

Nữ công nhân Nguyễn Duy Thanh Nhân, nhân chứng sống “tự giải thoát” khỏi xưởng may Vinastar, đồng thời là người đại diện cho 102 người lao động tại Vinastar ký đơn cầu cứu, cho biết sáng 4-6, ông Lê Vũ Hà thông báo đã yêu cầu các công ty đưa lao động sang làm việc tại xưởng may Vinastar phải cử đại điện sang xưởng may để tìm hiểu tình hình thực tế đời sống, việc làm của công nhân. Theo đó, những công nhân có nguyện vọng về nước thì các công ty đưa đi phải mua vé cho họ về Việt Nam.

Cơ quan này cũng yêu cầu Đại sứ quán Việt Nam tại Nga không để xưởng may này di chuyển lao động đi nơi khác, đồng thời phải bảo đảm an toàn tính mạng cho các công nhân đến khi về Việt Nam. Riêng với những công nhân bị bệnh nặng, phải yêu cầu Vinastar đưa đi điều trị kịp thời.

Với những lao động đi tự do mới qua làm việc tại xưởng may Vinastar thì phải tự bỏ tiền túi mua vé máy bay về Việt Nam. Còn những lao động đi tự do từ hai năm trở lên mà không có tiền về thì phải yêu cầu Vinastar xem xét tình hình thu nhập, sắp xếp mua vé cho họ về nước.

Sau chín tháng làm công nhân tại xưởng may Vinastar, bình quân 15 giờ/ngày, chị Thắm bị sụt 12 kg. Từ 50 kg đến nay chị còn 38 kg và liên tục sốt không được khám, chữa bệnh. Chị phải tự bỏ tiền túi để mua thuốc. Trừ chi phí ăn ở, tiền phạt chị còn nợ chủ 4.000 rúp. (Ảnh do người lao động cung cấp)

Trong buổi làm việc ngày 4-6 có mặt đại diện của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 1 Hà Nội (HICC), đơn vị đưa 20 lao động tại xã Ba Vì, huyện Ba Vì, Hà Nội sang xưởng may Vinastar. Cô Thanh Nhân đã đối thoại với công ty này với về tình hình ăn ở, làm việc của công nhân tại xưởng may. Công ty HICC cho biết trong tuần này, HICC sẽ đại diện cho tất cả công ty tuyển dụng công nhân làm việc tại xưởng may Vinastar, sang Nga để đàm phán với Công ty Vinastar tìm phương án giải thoát lao động về nước.

Bao giờ chúng tôi mới được giải thoát?

Đó là tâm trạng lo lắng chung của 102 công nhân hiện đang bị giam lỏng tại xưởng may của Công ty Vinastar tại Nga sau hơn nửa tháng họ gửi đơn cầu cứu đến các cơ quan chức năng tại Việt Nam. Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM qua điện thoại, chị Triều - một lao động đã bỏ ra 100 triệu đồng để được giải thoát khỏi xưởng may này cách nay hơn một tuần nghẹn lời: “Người nhà của em tại Việt Nam phải chạy vạy đủ đường mới đủ 100 triệu đồng để chuyển vào tài khoản của người tên là Thắm ngụ Hà Nội (người nhà ông Nguyễn Quang Tuân, điều hành xưởng máy Vinastar), họ mới cho em ra khỏi xưởng may”. Chị Triều không phải là trường hợp duy nhất sụp bẫy, phải tốn tiền chi phí sang Nga làm lao động khổ sai không công hàng tháng trời, lại phải mất thêm tiền chuộc mạng. Trước đó, chị Thược quê Thái Bình bị ho ra máu kéo dài, chồng chị phải bán nhà để nộp 20 triệu đồng cho Vinastar mới cứu được chị về.

Chị Triều cho hay sau khi được giải thoát, chị phải tiếp tục ở lại Nga để bán áo quần ở chợ để kiếm tiền trả nợ và dành dụm để giải thoát cho đứa em hiện vẫn đang làm ở xưởng may Vinastar. “Hơn 10 tháng làm công nhân tại xưởng may, em đã nếm trải không biết bao tủi cực, phần thì ăn không no, làm việc quần quật 15 giờ/ngày mà chẳng có lấy một đồng lương” - chị Triều ngậm ngùi.

Trong khi đó, các gia đình có con em bị giam lỏng tại xưởng may phản ánh trong thời gian gần đây, họ gọi điện thoại, nhắn tin sang Nga để thăm hỏi, động viên con em nhưng rất khó liên lạc. “Cả mấy ngày nay tôi gọi cho đứa em liên tục nhưng chỉ nghe tò te. Còn nhắn tin thì lâu lâu mới thành công một cuộc” - thân nhân một gia đình tại Phú Yên nói.

Các DN phải cộng đồng chịu trách nhiệm Trong công văn gửi Cục Quản lý Lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH), ngày 26-8-2011, để thẩm định thông tin về xưởng may Vinastar, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga xác nhận: Đại sứ quán ủng hộ việc đưa lao động Việt Nam sang làm việc tại doanh nghiệp trên, đồng thời khuyến nghị doanh nghiệp cử lao động trong nước và doanh nghiệp sử dụng lao động ở ngoài nước đào tạo kỹ công nhân, đồng thời ký hợp đồng bảo đảm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm đối với lao động. Nếu xảy ra tình trạng người lao động kiện cáo, kêu cứu thì các bên doanh nghiệp phải cộng đồng chịu trách nhiệm. Văn bản Đại sứ quán Việt Nam tại Nga Các công ty, “cò” phải mua vé cho người lao động về nước Ngày 4-6, đại diện Cục Quản lý Lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết cơ quan này đã yêu cầu Công ty HICC đại diện cho các công ty đưa lao động sang Nga làm việc với Vinastar để đưa lao động về Việt Nam. Cơ quan này cũng yêu cầu các gia đình cung cấp hồ sơ, thông tin đầy đủ về các “cò” đưa lao động sang Nga theo dạng tự do để cơ quan này gửi về cơ quan công an các địa phương để điều tra, yêu cầu “cò” phải mua vé cho công nhân may về nước.

PHONG ĐIỀN