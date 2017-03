Các địa phương ven biển khẩn trương đối phó cơn bão số 8

Trước diễn biến nhanh và phức tạp cơn bão số 8, chiều 26/10, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì cuộc họp khẩn Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương để bàn các biện pháp đối phó cơn bão số 8.

Sau khi nghe các thành viên Ban chỉ đạo báo cáo, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đề nghị Bộ đội biên phòng phối hợp các địa phương ven biển khẩn trương thông báo diễn biến tình hình bão số 8 cho các chủ tàu thuyền, tổ chức rà soát và sắp xếp hợp lý khu vực neo đậu. Đồng thời thực hiện nghiêm sơ tán ngư dân không ở lại trên tàu và lồng bè nuôi trồng thủy.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo các biện pháp khẩn cấp tại cuộc họp. - Ảnh: VGP/Nguyên Linh

Đối với các địa phương vùng đồng bằng Bắc Bộ, Phó thủ tướng yêu cầu Ban chỉ huy phòng chống lụt bão các cấp nghiêm túc thực hiện chế độ 24/24, chuẩn bị sẵn sàng các phương án 4 tại chỗ, vật tư, lương thực, thuốc men tại các khu vực đê, hồ chức xung yêu, khu vực có nguy cơ bị chia cắt. Đồng thời tập trung mọi nguồn lực để giữ cho được các diện tích vụ Đông mới gieo cấy.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng yêu cầu: các địa phương cần hoàn tất mọi phương án đối phó trước khi bão số 8 đổ bộ vào đêm mai (27/10).

Phó Thủ tướng cũng lưu ý các Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Giao Thông vận tải và các địa phương cử cán bộ ứng trực tại các hồ thủy lợi, thủy điện để đảm bảo vận hành theo đúng quy trình, kịp thời xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra và tổ chức sơ tán nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Cảnh báo các phương tiện và người dân không qua lại tại đường giao thông có khả năng bị chia cắt.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban chỉ đạo cho biết: Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố: Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Phú Yên, Thừa Thiê.Huế, Bà Rịa-Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh đã có công điện chỉ đạo các cơ quan chức năng địa phương triển khai thực hiện các biện pháp đối phó với bão.

Đến 11h sáng 26/10, Bộ đội Biên phòng và Ban chỉ huy phòng chống lụt bão các địa phương đã thông báo và hướng dẫn cho 38.054 tàu đang hoạt động trên biển biết vị trí và hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh. Hiện 10 tàu của tỉnh Quảng Ngãi, thành phố Đà Nẵng đang từ khu vực quần đảo Hoàng Sa về đất liền. Các khu vực khác và neo đậu tại bến 37.628 tàu.

Các hồ chứa thủy lợi khu vực từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế hiện đang tích nước, dung tích đạt khoảng 60-80% thiết kế; các khu vực khác từ Đà Nẵng - Khánh Hòa, dung tích đạt khoảng 30-50% thiết kế. Một số hồ hiện đã đầy nước và đang tràn tự do hoặc xả tràn. Các hồ chứa đang thi công tại khu vực miền Trung đều đã xây dựng xong tràn xả lũ và có phương án phòng chống lụt bão, đảm bảo an toàn công trình. Hiện tại các hồ đều không tích nước, khi có lũ sẽ chảy qua tràn tự do.

Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn) cho biết; các tỉnh Bắc Trung Bộ cơ bản hoàn thành xuống giống diện tích cây vụ Đông. Do đó, gần 100.000ha cây vụ Đông và 165.000ha rau ở đồng bằng sông Hồng có nguy cơ bị ngập úng.

Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp Cao Đức Phát nhấn mạnh; bão số 8 đang di chuyển nhanh và còn diễn biến phức tạp vào gần bờ với cường độ mạnh, gây mưa lớn ,các địa phương cần chủ động đối phó tình trạng ngập úng trên diện rộng, đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, đồng thời rà soát lại các tuyến đê xung yếu vừa được xử lý trong tháng 9 vừa qua./.

Theo Sơn Lâm (VOV)