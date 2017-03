Các điểm vui chơi chật kín khách du xuân

Đường hoa Nguyễn Huệ đông khách đến 3 giờ sáng Sau bảy ngày mở cửa, thu hút hơn 1 triệu lượt người dân tham quan, 22 giờ ngày 26-1 (mùng bốn), đường hoa Nguyễn Huệ đã chính thức bế mạc. Theo bà Hoàng Kim Yến, thường trực ban tổ chức Lễ hội tết TP.HCM 2012, năm nay đường hoa Nguyễn Huệ đông khách đến 2-3 giờ sáng. Ngay khi ban tổ chức vừa cắt băng khai mạc (ngày 27 tết), hàng ngàn người đã chờ sẵn để vào thưởng lãm. “Lượng khách tham quan rất đông, ước tính cứ mỗi giây có ba khách vào đường hoa. Năm nay ban tổ chức đã gắn thêm các camera quan sát dọc đường hoa để theo dõi nên kịp thời giải quyết tình hình ùn tắc cục bộ trên đường hoa” - bà Hoàng Kim Yến cho biết. Từ 22 giờ đêm 26-1, đường hoa đóng cửa để bắt đầu dọn dẹp. Từ 6 giờ ngày 27-1 (mùng năm), đường Nguyễn Huệ đã lưu thông trở lại bình thường. Loạn nạn chặt chém gửi xe Trong những ngày tết, tại các điểm vui chơi, giải trí, do lượng khách đổ về đông nên các điểm giữ xe xung quanh các khu vực này được dịp chặt chém, tăng gấp 10, 20 lần so với ngày thường. Các điểm giữ xe quanh khu vực đường hoa Nguyễn Huệ đồng loạt tăng giá đến 40.000 đồng/xe máy. Khu du lịch Suối Tiên, do bãi giữ xe khá chật chội nên người dân phải gửi xe bên ngoài với giá cắt cổ từ 30.000 đến 50.000 đồng/xe máy. Các bãi giữ xe dài ngày xung quanh Bến xe Miền Đông cũng chém đẹp từ 20.000 đến 30.000 đồng cho một ngày gửi xe máy. Các dịch vụ đi kèm bên ngoài cổng các khu vui chơi cũng mặc sức tăng giá gấp 3-5 lần so với ngày thường.