Các khu vực đều có nắng và mưa rào nhẹ

Theo nhận định của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: Hiện rãnh áp thấp có trục Tây Bắc – Đông Nam đi qua Bắc Bộ tiếp tục hoạt động yếu dần trong một, hai ngày nữa, trong khi đó trên cao áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định, sau suy yếu dần nên các khu vực này đều có nắng và đan xen mưa rào nhẹ rải rác. Các tỉnh miền Nam với hoạt động của đới gió Tây Nam có cường độ trung bình ngày và đêm có mưa rào và dông.

Thời tiết ngày 13/8 diễn biến như sau: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C. Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C. Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C. Nam Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C./.

Theo (VOV)