Các nạn nhân tiếp tục bị uy hiếp

Theo ông Đoàn Thi, sau khi chú cháu ông bị một số thanh niên (trong đó có người của đội xung kích phường) đánh trọng thương vào tối 22-11, ông có gửi đơn nhờ công an can thiệp. Tuy nhiên, đến tối 29-11, cơ sở nước đá của ông lại bị một số thanh niên đến uy hiếp, đập phá. Tương tự, sau khi ông Hồ Văn Bảo chở ông Thi đi cấp cứu thì sáng 23-11, gia đình ông Bảo bị đe dọa qua điện thoại, đến khuya cùng ngày bị ném chai xăng đốt nhà. Ngày 30-11 và 1-12, điện thoại di động của vợ chồng ông nhận được ba tin nhắn đe dọa ở ba số máy khác nhau. Hiện vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

TỔ PV