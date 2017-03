Các tỉnh miền Bắc đón Tết Nhâm Thìn trong giá rét

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vnexpress)

Đợt không khí lạnh này gây mưa phùn và sương mù dày đặc. Trưa và chiều ngày 22/1, nhiệt độ sẽ giảm mạnh. Đến 1 giờ chiều, nền nhiệt độ khu vực này ở vào khoảng từ 15-16 độ C. Đến 12 giờ đêm nay sẽ giảm xuống còn từ 10-13 độ C ở vùng đồng bằng và từ 6 đến 8 độ C ở vùng núi.



Trong khi đó, người dân Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ chia tay năm cũ trong cái nắng chói chang với nền nhiệt độ từ 30-33 độ C ở Nam Bộ và 28-31 độ C ở Tây Nguyên.



Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày và đêm 22/1 như sau: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa rải rác. Gió nhẹ. Đêm trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C, có nơi 7-9 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi 25-27 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 10-13 độ C, vùng núi có nơi 6-8 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 14-17 độ C.



Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 14-17 độ C.



Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Phía bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, phía nam có nơi 17-19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ C, phía bắc 18-21 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.



Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C. Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C./.

Theo Thu Phương (TTXVN/Vietnam+)