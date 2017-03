Các tỉnh miền Bắc sẽ đón mưa trong hai ngày tới

Khoảng ngày 27, 28 Bắc Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường.



Các tỉnh miền Nam chịu ảnh hưởng của rìa phía nam hệ thống thời tiết phân tích trên, với đới gió tây nam có cường độ trung bình gây mưa về chiều tối và đêm.



Thời tiết ngày hôm nay (21/9) như sau, phía Tây Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C.



Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng, riêng khu đông bắc chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất từ 32-35 độ C.



Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất từ 32-35 độ C.



Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất từ 34-37 độ C.



Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất từ 33-36 độ C.



Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C; cao nhất từ 29-32 độ C. Nam Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C./.







Theo Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN/Vietnam+)