Các tỉnh miền Bắc tiếp tục mưa rào đến cuối tuần

Trong khi đó, trên cao áp cao cận nhiệt đới đang lấn về phía Tây, sau có cường độ ổn định và suy yếu dần.



Các tỉnh miền Nam nằm ở rìa phía Nam hệ thống thời tiết phân tích trên với hoạt động của đới gió Tây Nam có cường độ trung bình gây mưa rải rác.



Ngày hôm nay (12/8), phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.



Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng sớm và đêm có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.



Hà Nội nhiều mây, sáng sớm và đêm có mưa rào nhẹ và có nơi có dông. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.



Các tỉnh Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C.



Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.



Tây Nguyên nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C.



Nam Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.



Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4.



Bắc Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Nam đến Đông Nam cấp 5. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh./.





Theo Văn Hào (TTXVN/Vietnam+)